Décès de Christiane Leveneur : hommage à elle et à sa famille

C’est avec grande émotion et grande tristesse que nous avons appris la disparition de Christiane Leveneur, née Céleste, ce dimanche 16 mars, à l’âge de 92 ans. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Cette ancienne enseignante dévouée et passionnée a marqué des générations d’élèves à travers son bel enseignement.

Son souvenir restera présent dans la mémoire de chaque personne que cette femme de coeur a recontrée. Christiane Leveneur était une femme exceptionnelle et engagée, qui a aimé et inspiré son entourage tout au long de sa vie. Nous ne l’oublierons pas.

Nos pensées vont à sa famille, à ses enfants, à ses petits-enfants, et à ses arrières petits-enfants.

L’UFR apporte son soutien et adresse ses condoléances à sa fille, notre chère Graziella Leveneur, pilier historique de l’UFR, militante acharnée de la cause des femmes, et lutteuse inconditionnelle en faveur de la culture et de l’histoire de La Réunion. Christiane, sa mère, a été la première de ses inspiratrices.

L’UFR salue sa mémoire et apporte son soutien indéfectible à sa famille et particulièrement à sa fille Graziella. L’UFR est à ses côtés.

L’Union des Femmes Réunionnaises.