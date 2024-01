Dèces de Gérard Ethève : un ardeur défenseur du savoir-faire de La Réunion nous a quitté

Gérard Ethève, l’un des pionniers de l’aventure aérienne de notre île, a été un ardent défenseur du savoir-faire de La Réunion avec Réunion Air Service puis Air Austral.

Depuis 1975, il n’a eu cesse de libérer le ciel réunionnais pour l’ouvrir sur la zone Océan Indien, l’Europe et l’Asie. Il a participé ainsi à promouvoir la richesse de La Réunion en dehors de ses frontières, mais aussi à développer les compétences et la qualité du service aérien de notre île.

Aujourd’hui La Réunion et la France, perd un travailleur acharné et un passionné qui n’a cessé de faire vivre un seul rêve : ouvrir La Réunion et les Réunionnais sur le monde. J’adresse à sa famille et ses proches, au nom de la Voix citoyenne La Réunion, toutes mes condoléances et ma sympathie la plus profonde.