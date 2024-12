Décès de Jean-Claude Sita : ses enfants lui rendent hommage

C’est avec une profonde émotion que nous annonçons le décès de Jean-Claude Sita, survenu le jour de la célébration de la Liberté à La Réunion, à l’âge de 81 ans. Né le 21 juin 1943 sur notre belle île, il avait vu sa date de naissance coïncider plus tard avec la Fête de la Musique, hasard heureux qui semblait déjà tracer le destin d’un homme attaché aux valeurs de générosité et de partage. (Photo : Famille Sita)

Issu d’une fratrie de neuf enfants, dont quatre garçons, Jean-Claude fut confronté très tôt à la rudesse de la vie familiale. Encore adolescent, rejeté par son père, il dut passer plusieurs nuits sous le pont « Payet », faisant de ce lieu impitoyable le berceau de sa détermination.

Dans cette épreuve, il trouve un premier soutien auprès de George Vi-Tong, pionnier de la boulangerie dans la région, qui lui ouvre sa porte en lui proposant un poste de livreur de pain, puis l’autorise à passer ses nuits dans le fourgon de service.

Ce modeste point de départ sera pourtant l’amorce d’un parcours impressionnant. Après un passage par la Légion étrangère, qui forgera son caractère, avec l’aide bienveillante de sa sœur Denise (Nillameyom), membre de la municipalité, Jean-Claude devient chef cuisinier au lycée Roland Garros, bénéficiant ainsi d’un logement de fonction.

Animé par une envie profonde de servir les autres, il multiplie les extras culinaires pour nombre de particuliers, épargnant avec soin jusqu’à pouvoir acquérir une petite maison face à la gendarmerie de la ville.

C’est là qu’il lance son premier restaurant, concrétisant ainsi son goût de l’entrepreneuriat et un talent hérité de son père Jean, lui-même ancien cuisinier et bâtisseur d’une petite cité au centre-ville.

Son sérieux et son dévouement dans la conduite des chantiers lui valent rapidement la confiance de nombreuses personnes. Sollicité pour construire leurs maisons, il repousse les limites de ces demandes et élargit son horizon professionnel.

Telle une flamme inextinguible, son ambition l’entraîne à fonder d’autres sociétés, parmi lesquelles une entreprise de pompes funèbres franchisée Interflora,. Il sera leader dans la production d'anthurium.

Au fil du temps, Jean-Claude Sita acquiert la réputation d’un des plus grands entrepreneurs privés de la ville du Tampon, un bâtisseur dans l’âme dont l’ascension fulgurante incarne une résilience admirable.

Père de quatre enfants, époux aimant, il s’en est allé dans la plus paisible des manières, laissant sa famille et ses proches dans une infinie tristesse.

Son histoire, profondément marquée par l’abandon et les épreuves, résonne aujourd’hui comme une ode à la persévérance : il a su transformer chaque obstacle en tremplin pour forger une existence digne et inspirante.

À l’heure où nous rendons hommage à l’homme, au cuisinier, au bâtisseur et au père de famille, puissions-nous nous souvenir de son courage et de sa bonté, de ce refus farouche de laisser l’infortune le définir. Qu’il repose en paix et que son souvenir continue d’illuminer nos cœurs.

Ses enfants, Jean Gaël, Laurence, Bénédicte et Jean Charles Sita