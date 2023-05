C'est avec tristesse que j'apprends le décès du docteur Christian Dambreville, ancien maire de Saint-Louis.

Christian Dambreville aura contribué durant sa mandature au développement et à l'aménagement de Saint-Louis. Médecin reconnu et apprécié, il faisait valoir ses convictions socialistes et son engagement en faveur des plus vulnérables. C'est un authentique humaniste qui s'en est allé, généreux, déterminé et d'une grande humilité.

A sa famille et à ses proches, j'adresse en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des Conseillers départementaux mes condoléances les plus sincères.

Cyrille MELCHIOR

Président du Conseil départemental