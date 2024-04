Défendre une harmonisation des politiques publiques pour répondre aux enjeux réunionnais

Nous sommes confrontés quotidiennement à des enjeux qui touchent les familles réunionnaises. Le passage du cyclone Belal avait déjà mis en exergue ces vulnérabilités. Le logement reste la priorité avec 40 000 demandes de logement social toujours en attente.

Au-delà des révisions réglementaires, pour stimuler la construction de logements, une coordination accrue des politiques publiques afin d'atteindre cet objectif crucial est nécessaire comme l'importation de matériaux de construction à travers la coopération régionale.

La sécurité alimentaire est un impératif pour protéger nos familles, nos agricultrices et agriculteurs. Les nombreux défis (pression foncière, normes parfois inadaptées...) ne trouveront solution que si les acteurs essentiels sont pleinement intégrés dans notre réflexion stratégique pour l'avenir dans une politique économique de long terme permettant la déclinaison locale des préconisations du rapport du Haut conseil pour le climat souligne la nécessité d’une transformation en profondeur du système alimentaire à l’échelle nationale notamment réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone alimentaire.

Pour répondre à ces défis, il est impératif :

- de sécuriser les revenus des agriculteurs, notamment leur retraite, de soutenir leurs changements de pratiques et de mobiliser l’ensemble des acteurs sociaux et économiques dans une vision commune de transition écologique

- de continuer la lutte contre les produits de dégagement, lutter contre l'importation de produits agricoles non respectueux des normes drastiques imposées aux femmes et aux hommes qui nous nourrissent.

Enfin, la protection de notre biodiversité nécessite de préparer l’avenir et de sortir des postures idéologiques. Les prévisions du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du climat (GIEC) rappellent que les phénomènes extrêmes vont devenir plus fréquents.

Investir dans des mesures d'adaptation et d'atténuation efficaces pour réduire notre vulnérabilité aux perturbations climatiques et garantir la sécurité de notre population, protéger dès à présent notre île permettra d'atténuer les impacts de ces phénomènes extrêmes est primordial. Là encore, la coordination des politiques publiques locales, nationales et internationales sera un levier pour assurer une réussir.

Nous devons transformer ces défis en catalyseurs de changement positif, en mobilisant toutes les ressources et en engageant un dialogue constructif à tous les niveaux de gouvernance.

Alors que nos parlementaires, nos élus portent déjà ces questions cruciales, nos candidats aux élections européennes s’engagent à défendre les intérêts de notre de tous les Reunionnais.es.

Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus juste, résilient et prospère pour La Réunion.



La fédération réunionnaise du Parti Socialiste