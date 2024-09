Déficit de personnel dans les lycées – une situation alarmante

Le S.A.F.P.T.R – Section du Conseil Régional souhaite attirer l’attention sur la situation critique à laquelle sont confrontés les agent(es) des lycées, dans un contexte de déficit chronique en personnel qui met en péril leurs conditions de travail et la qualité du service rendu aux élèves.

Depuis plusieurs semaines, des mouvements de débrayage ont été initiés dans de nombreux établissements. Ces actions traduisent une exaspération croissante face à des conditions de travail de plus en plus difficiles, nuisant au bien-être, à la sécurité et à la

santé des agent(es).

Le manque de personnel, autrefois ponctuel, s’est aggravé au point de devenir structurel. Cette situation oblige les agents à pallier les insuffisances en effectuant des horaires de travail excessifs, avec des amplitudes déraisonnables, compromettant leur santé et leur moral. Bien que certaines initiatives conjointes entre le personnel et les directions aient été mises en place pour répondre à des absences ponctuelles, elles ne peuvent, à elles seules, résoudre un problème de fond persistant : l’insuffisance durable des effectifs.

Ce manque a des conséquences graves non seulement sur le bon fonctionnement des établissements, mais aussi sur la sécurité des lycéen(nes). Les conditions d’hygiène dans les cuisines autonomes ou centrales sont particulièrement préoccupantes, les effectifs actuels ne permettant plus d’assurer la production des repas dans des conditions sanitaires adéquates.

Nous en appelons à la collectivité régionale pour qu’elle prenne des mesures urgentes afin de renforcer les équipes en poste et prévenir une dégradation supplémentaire des conditions de travail des agent(es). Il en va de la sécurité des élèves, du bon entretien de nos établissements et, plus largement, de l’avenir de notre service public d’éducation.

Au vu des diverses remontées inquiétantes que nous avons pu avoir, des faits ajoutés les uns aux autres, nous demandons à l’autorité territoriale de bien vouloir prendre ses responsabilités en tant qu’employeur et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s’imposent afin de permettre à l’ensemble des agent(es) des lycées de poursuivre leurs diverses missions dans des conditions normales, sereines et apaisées.

Turpin Thierry

Délégué de la section Régional du S.A.F.P.T.R