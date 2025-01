Demande de plus de soutien de l'Etat en faveur des Parcours Emploi Compétences à La Réunion

Monsieur le Préfet, lors de notre entrevue en date du 6 janvier dernier, je vous ai interpellé de vive voix des conséquences du désengagement de l'Etat sur le Parcours Emploi Compétences (PEC) impactant de nombreux réunionnais et des associations oeuvrant pour l'insertion professionnelle des plus vulnérables. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

En effet, l'arrêté préfectoral n°2813 du 31 décembre 2024 modifie significativement les modalités de financement des PEC, notamment en réduisant le taux de prise en charge par l'Etat de 60% à 53% et période de contrats de 11 à 10 mois.

Cette décision sans concertation avec les acteurs locaux plonge de nombreux réunionnais dans une situation de précarité durable, particulièrement pour celles et ceux oeuvrant à l'entretien des espaces verts et embellissement de notre environnement. Ce désengagement de l'Etat est d'autant plus incompréhensible au moment où La Réunion connaît une montée de l'épidémie du Chikungunya avec de gros besoins pour l'entretien de nos ravines par les collectivités pour éviter le développement de l'épidémie.

Ce courrier vient confirmer la forte inquiétude qui règne chez les présidents d'association et porteurs de projets d'insertion face aux conséquences de cet arrêté. En conséquence, je souhaite conformément à nos échanges que cet arrêté soit revu pour préserver la cohésion sociale sur notre territoire et que l'Etat compte tenu des contraintes budgétaires des collectivités locales puisse maintenir à minima, voir augmenter, pour les PEC, son taux d'intervention à plus de 60% et durée de contrats à il mois.

Dans l'intérêt des plus fragiles qui doivent vivre dignement, je compte sur votre compréhension de cette urgence sociale et vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, mes salutations distinguées.