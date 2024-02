L'Etang-Salé : demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire

Au regard de ces éléments, je sollicite la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des vents suite au passage du cyclone BELAL, et au titre des pluies suite au passage de la tempête Candice ayant entrainées inondations et coulées de boues (Photo rb/www.imazpress.com)

Monsieur le Préfet,



La Réunion vient de subir deux évènements météorologiques d’ampleur qui laisse aujourd’hui des traces marquées de son passage.



Par arrêté du 19 janvier 2024, suite au passage du cyclone intense BELAL, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la Commune de L'Etang-Salé.



Si cette première reconnaissance de sinistralité tient compte des inondations par choc mécanique des vagues, celle-ci ne tient pas compte des vents cyclonique auxquels nous avons dû faire face, alors qui s’agit de l’élément le plus significatif de cet évènement météorologique.



Au lendemain du cyclone nous accusons le coup face à cette flore détruites, cultures dévastées et infrastructures associées.



Les premières victimes de ce cyclone sont les agriculteurs, et il me parait urgent de reconnaitre l’état de calamité agricole et de prendre en considération que le vent soit également retenu comme une des causes de cette catastrophe.



Quelques jours après, alors que nous constatons encore les dégâts de BELAL, la Réunion est à nouveau frappée par la tempête tropicale Candice qui mettra littéralement sous les eaux une partie de la ville de L'Etang-Salé.



L'intensité des pluies ont causé et continuent de causer d'importants dégâts, tant sur les infrastructures publiques que sur les biens privés. L’ensemble du réseau routier est impacté, les bâtiments publics, dont les écoles affectées, le Village de L’Etang- Salé les Bains ainsi que le centre-ville ont été inondés, une dizaine d’arrêtés de périls ont ou dû être pris pour des habitations privées avec ordre d'évacuation, sans solution de relogement immédiate.



La précarité des situations exige la mise en oeuvre du Fonds de Secours sans lequel beaucoup de familles auront du mal à se relever.

Si sur L'Étang-Salé, nous n'avons pas connu, fort heureusement, et par miracle, de pertes humaines, 4 accidents mortels sont à déplorer sur la microrégion sud des suites de ces intempéries.



De mémoire d'Etang-Saléens, tous sont unanimes à dire qu'ils n'avaient pas connus pareille situation depuis 35 ans et le passage du cyclone « Firinga ».



Au regard de ces éléments, je sollicite la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des vents suite au passage du cyclone BELAL, et au titre des pluies suite au passage de la tempête Candice ayant entrainées inondations et coulées de boues.



En vous remerciant par avance de la suite que vous réserverez à cette demande, et sachant compter sur votre soutien, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes sentiments distingués.

Mathieu Hoarau,

Maire de L'Étang-Salé