Déremboursement de certains médicaments : lettre à François Bayrou

Lors de votre discours de politique générale vous avez indiqué revenir sur la mesure de déremboursement de certains médicaments et consultations médicales prévue par votre prédécesseur (Photo : www.imazpress.com)

Or, à La Réunion comme sur l'ensemble du territoire national, la plupart des mutuelles ont déjà répercuté ces déremboursements sur leurs tarifs qui sont nettement en hausse pour 2025. Selon la Mutualité française, les tarifs des complémentaires santé augmenteront de 6% en moyenne, ce chiffre cachant mal des hausses beaucoup plus importantes pour certaines catégories en particulier les contrats "senior".

L'économiste de la santé Frédéric Bizard estime la future hausse des tarifs entre 12 et 15% et rappelle que pour une économie de 500 millions dans les comptes de la sécurité sociale, ce sont 4 milliards d'euros en plus pris dans les poches des assurés par le secteur privé, notamment du fait de frais de gestion et de publicité beaucoup plus importants que dans le public.

Dans les Outre-mer le prix des complémentaires santé est ressenti encore plus durement du fait du coût de la vie et de la faiblesse des revenus. C'est la raison pour laquelle en 2021, en tant qu'adjoint à la mairie de Saint- Paul, j'ai mis en place la seule mutuelle communale solidaire des Outre-mer dans l'optique de maîtriser la hausse des tarifs par un contrat collectif plus protecteur.

Au-regard de votre décision de ne plus dérembourser certains médicaments et consultations médicales, je vous demande ainsi qu'à l'ensemble de votre gouvernement de faire pression sur les mutuelles pour qu'elles reviennent sur une partie de la hausse de leurs tarifs qui n'est plus justifiée du fait de votre choix politique.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de ma haute considération.

Perceval Gaillard

Député de La Réunion