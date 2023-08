Donnons le droit à nos agriculteurs de vivre directement sur leur exploitation !

Un projet de loi portant sur la « création dans un cadre légal de construction d’habitation pour les chefs d’exploitation en zone agricole » est actuelle-ment en cours de discussion au Sénat. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

« Ce projet de loi est d’une importance capitale pour nos agriculteurs réunionnais, car il permettrait d’avoir enfin une position claire et légale sur le sujet, et mettre fin aux querelles d’interprétation et aux procédures judiciaires ».



En effet, la complexité des régimes existants en matière de construction d'habitation en zones agricoles représente de réelles contraintes et difficultés pour nos agriculteurs « empêchant ainsi la quasi-totalité des activités agricoles d'entrer dans le champ des exploitations nécessitant l'existence d'un logement sur place pour l'exploitant. L’obtention de telles dérogations sont très compliquées à obtenir pour les activités d’élevage tout comme les activités de culture ».



Avec ce projet de loi : « il est clairement proposé d'aménager le code de l'urbanisme dans le but d’étendre le champs des possibilités de construire pour l'agriculteur en zone A », tout en posant des garanties et un encadrement de ces constructions, en particulier leur indivisibilité de l'exploitation agricole.

« J’appelle donc nos sénateurs réunionnais à s’emparer rapidement de ce sujet essentiel pour nos agricultrices et nos agriculteurs confrontés à de grandes difficultés de logement et à soutenir ce projet de loi ». Dans un contexte de crise alimentaire permanente, il est primordial de tout mettre en œuvre et de saisir cette opportunité pour améliorer durablement la qualité de vie et les performances technico-économiques de nos agriculteurs locaux.

« Nous devons absolument tendre vers une évolution de la loi en matière de construction de nouvelles habitations pour les agriculteurs, en zones agricoles, naturelles et forestières. Une évolution permettrait d’assurer à tout agriculteur - chef exploitant - le droit de vivre directe-ment sur son exploitation ».



Patrice Selly

Président du Parti Banian