Droit de réponse suite aux déclarations d'Alfred Chane Pane

À la suite des déclarations faites par Monsieur Alfred Chane Pane, président de Corail Hélicoptères, lors de son intervention au JT du 4 novembre 2024, je souhaite apporter quelques clarifications. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

En ma qualité de Cadre Responsable chez Corail Hélicoptères, j'avais observé de sérieux dysfonctionnements dans la gestion financière de notre entreprise. Devant l'absence de réponse et de rectification de la part de Monsieur Alfred Chane Pane, en charge de cette gestion, j'ai été contraint de porter l'affaire devant la justice par le dépôt d’une plainte et d’une requête, pour ne pas être complice de ces irrégularités. Il appartient maintenant aux juges de se prononcer sur cette affaire.

Confiant en notre système judiciaire, j’espère fortement que celle-ci sera résolue rapidement, notamment par la nomination d'un administrateur judiciaire.

Cela permettra de préserver notre entreprise et d'éviter à l’avenir d’autres décisions inconséquentes - notamment en raison d'un manque de connaissances réglementaires de Mr Alfred Chane Pane - comme celles qu’il a prises récemment, en réaction à ma plainte, avec les conséquences que nous avons pu constater.

Je tiens aussi à préciser que je n'ai jamais eu l'intention d'écarter mes deux associés de Corail Hélicoptères, une entreprise que j'ai eu l'honneur de fonder et diriger pendant 20 années. Mon engagement a toujours été guidé par l'intérêt de l'entreprise et de ses employés. Cependant, au regard des ces dysfonctionnements, je souhaite effectivement mettre un terme à notre collaboration.



- Incertitudes -

En ce qui concerne l'exploitation de Corail Hélicoptères, bien que les vols aient repris aujourd’hui après une interruption de quatre jours, des incertitudes persistent, notamment, quant à la pérennité de l’entreprise et de l’emploi de ses salariés.

En conclusion, les décisions prises unilatéralement par son Président, M. Alfred Chane Pane, mettent aujourd’hui en péril, non seulement, l’entreprise Corail Hélicoptères, KLTM Technic’s et l’ensemble de leurs salariés mais également et indirectement d’autres entités pour lesquelles nous travaillons.