Echec de Darmanin, du Gouvernement et de Macron

L’Assemblée Nationale devait examiner pendant plusieurs jours le projet de loi du Ministre de l’Intérieur portant sur l’immigration. Un texte très controversé qui s’inscrivait dans une logique répressive s’appuyant sur des mensonges et des amalgames. A ma grande satisfaction, la motion de rejet préalable, déposée par les écologistes, a été adoptée et signe un échec cuisant pour le gouvernement et le Président de la République. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Ce vote éclaire l’opinion sur le fait que ce gouvernement n’a pas de majorité au sein de l’Assemblée et gouverne seul en faisant parfois des concessions sur d’autres textes aux députés LR.

Cette fois-ci, les opposants à ce texte ont fait bloc et ont réussi à interrompre d’entrée l’examen de ce projet de loi qui associe immigration et délinquance, supprime l’Aide Médicale de l’Etat, étend la durée initiale de rétention de 48h à 4 jours, invente « le travailleur jetable » puisque le texte prévoyait une régularisation des travailleurs sans papiers pour une durée d’un an seulement sur une liste de métiers en tension qui pourra changer.

Le gouvernement doit tenir compte de cette claque parlementaire et revoir sa copie en intégrant des mesures qui respectent le droit fondamental à la vie privée et familiale, l’accès aux soins, etc.

Etant actuellement en congés de paternité, j’ai donné procuration à un collègue de mon groupe pour voter pour la motion de rejet. Je me félicite du résultat.



Jean Hugues Ratenon, Député de La Réunion