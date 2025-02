Félicitations à Jean-François Hoarau président de l'Université de La Réunion

J’adresse mes plus sincères félicitations à Jean-François Hoarau pour son élection à la présidence de l’université de La Réunion. Son engagement et son parcours témoignent de son attachement à l’excellence académique. (Photo : www.imazpress.com)

Je suis convaincue que, sous sa direction, l’Université de La Réunion retrouvera de la stabilité et poursuivra son développement, renforçant son rayonnement régional et international, tout en répondant aux défis éducatifs, scientifiques et sociétaux de notre territoire.

Je souhaite à Jean-François Hoarau une pleine réussite dans l’accomplissement de sa mission au service des étudiants, des enseignants-chercheurs et de toute la communauté universitaire.

L’Université de La Réunion peut compter sur la Région Réunion pour être un partenaire attentif, engagé et exigeant.

Face aux défis qui se présentent à nous, face aux transitions majeures et aux crises multiples de notre monde, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation doivent constituer pour notre terre de La Réunion un vecteur de progrès social et durable.