Elisabeth Borne : retraites, immigration, 49.3 en pagaille, voilà ce que l'on retiendra de sa politique

Après avoir effectué sa sale besogne, la Première ministre Elisabeth Borne démissionne avant d'être démissionnée. Retraites, immigration, 49.3 en pagaille : voilà ce que l'on retiendra de sa politique. Quel que soit celui ou celle qui lui succèdera ça sera la même politique antisociale et anti-écologique qui sera menée. La même politique autoritaire sans majorité à l'Assemblée nationale. (Photo Perceval Gaillard photo RB imazpress)

Le Président doit dissoudre l'Assemblée nationale et redonner la parole au peuple. Comme il ne le fera pas, à minima le prochain gouvernement doit se soumettre au vote de confiance de l'Assemblée comme dans toutes les démocraties du monde. Sans cela la crise politique s'amplifiera et le pays deviendra chaque jour un peu plus ingouvernable.