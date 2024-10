C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le féminicide survenu au Port, dans la nuit du 19 au 20 octobre 2024 (Photo : www.imazpress.com)

Une jeune femme de 34 ans vient d’être sauvagement assassinée par son ex-conjoint.

L’Union des Femmes Réunionnaises adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de cette jeune victime.

Elle était en danger et elle avait alerté sur les violences qu’il lui infligeait. Il lui a arraché la vie, caché dans la nuit. Il a tranché comme s’il avait un droit supérieur de lui ôter la vie, s’affranchissant de la justice des hommes.

Comment un féminicide peut-il, malgré tout, se produire quand la victime dénonce les violences et que son entourage est en alerte ? Qu’est-ce qui aurait pu être fait pour sauver la vie de cette mère de famille ?

Notre émotion se mêle à une profonde incompréhension. Il existe de nombreux dispositifs pour protéger et mettre à l’abri les femmes victimes de violences. Mais sont-ils tous opérationnels et efficients pour notre territoire ?

Le 115, numéro d’urgence sociale sensé permettre la mise à l’abri est saturé.

Les femmes sont tous les jours refoulées...

Il existe aussi des programmes de prévention pour rappeler que le sexisme tue et que nous devons tous nous tenir prêts à agir pour secourir, mettre à l’abri et soutenir les victimes.

Et qu’en est-il du financement de ces programmes ?

Notre association déplore que la cause des femmes soit encore et toujours renvoyée au manque de moyens et au bénévolat. Nous refusons toute société qui baissera les bras et admettra le triste décompte des féminicides.

En ce week-end de Grand Raid, fête du sport et fierté réunionnaise, une sœur, une mère, une fille, une amie est tombée sous les coups.

Elle ne devait pas mourir.

Nous ne l’oublierons pas.

L'Union des Femmes Réunionnaises