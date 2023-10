Entrée en vigueur de la déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé

Ce dimanche 1er octobre, est entrée en vigueur la déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé (AAH). Désormais, les revenus du conjoint d’un adulte handicapé ne sont plus pris en compte dans le calcul de l’allocation (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

Il s'agit d'une grande avancée pour les personnes en situation de handicap puisque le fait de prendre en compte les revenus du couple dans le calcul du montant de l'aide engendrait clairement une forme de dépendance financière du bénéficiaire vis-à-vis de son conjoint.

En novembre 2021, j'avais d'ailleurs interpellé par courrier, et en ma qualité de Président de l'Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR), la Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel, pour l'interpeller sur ce sujet et lui demander concrètement la déconjugalisation de l'AAH et l'individualisation de son mode de calcul.

Je me réjouis donc de cette entrée en vigueur qui, selon le gouvernement, permettra à 120.000 personnes en situation de handicap et vivant en couple de voir leur AAH augmenter de 350 euros par mois en moyenne.

Serge Hoareau