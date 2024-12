Explosion des factures d'eau et non gratuité totale du bus

Une énième hausse du prix de l’eau au Tampon, à l’Entre-Deux, à Saint-Joseph et à Saint-Philippe (Photo : www.imazpress.com)

À l’occasion du dernier conseil communautaire de la CASUD pour l’année 2024, ce mardi 10 décembre, c’est une "douche froide" pour nos familles : le Président de la Casud et 1er adjoint au maire du Tampon, Jacquet Hoareau, avec sa majorité intercommunale (dont le maire Patrice Thien Ah Koon et l’équipe municipale du Tampon) ont voté une augmentation des taxes d’eau et d’assainissement (affaires n°13 & 14) : ces taxes supplémentaires représentent l’équivalent du prix d’une bouteille de gaz, mais l’on découvre que d’une facture de 223€ TTC promise l’an dernier pour une famille ne consommant pas plus de 180 m3 par an, la note devient salée en passant en 2025 à 268€ TTC (dont les 15€ de taxes supplémentaires), soit une hausse de 20 % : au passage, il y a donc 30€ de plus, soit l’équivalent de 2 autres bouteilles de gaz ( : 223 + 30 + 15 = 268) ...

Ce sont donc l’équivalent de 3 bouteilles de gaz, soit environ 45€ supplémentaires, que devront débourser les familles qui consomment une moyenne de 180 m3 d’eau par an ! Quant aux familles nombreuses, et/ou les foyers raccordés à l’assainissement collectif, la douloureuse sera pire ...

La majorité intercommunale de la Casud, y compris la majorité municipale du Tampon, met de côté l’humain et pousse les gens dans une grande précarité.

Ils ne pensent aucunement aux personnes touchant le RSA ou l’AAH, aux petits retraités, aux étudiants, aux familles nombreuses dont le chef de famille ne gagne que le SMIC : payer, toujours payer, mais çà ne peut plus durer ! Jusqu’à quand vont-ils continuer à pressurer la population et nos familles qui deviennent de plus en plus pauvres, dans une situation économique qui est de plus en plus dégradée pour tout le monde, en particulier pour les plus vulnérables et les plus fragiles ?

C’est cynique, cruel et inhumain de prendre ainsi nos citoyens pour des imbéciles : leur colère gronde.

Est-ce que bientôt les dirigeants de la CASUD vont dire à nos concitoyens de ne plus prendre qu’une seule douche par jour alors que nous vivons dans un climat tropical et que les températures augmentent avec le changement climatique ? Est-ce qu’on a encore le droit de prendre au moins 2 douches par jour au Tampon, à l’Entre-Deux, à Saint-Joseph et à Saint-Philippe ? Cette énième augmentation des factures d’eau est un vrai scandale !

Un reniement de la promesse d’une gratuité totale du bus en 2024 :

De plus, aux affaires n°31, 32 & 33 relatives aux 3 lots du nouveau contrat de délégation de service public (DSP) de transport urbain, (Hoareau) Jacquet a renié (Thien Ah Koon) André 3 fois ... avec la complicité de plusieurs élus communautaires, notamment ceux de la majorité municipale du Tampon, et en particulier le maire du Tampon - fils et héritier de son prédécesseur.

J’ai été la seule à défendre l’engagement pris par André Thien Ah Koon, à savoir sa promesse faite à la population quant à la gratuité totale du bus dès cette année 2024, qui avait été votée à l’unanimité l’an dernier ! Ce sera désormais uniquement le week-end, mais pas en semaine pour aller travailler ...

Fin 2023, on nous avait expliqué que la gratuité totale du bus allait permettre de faire des économies, et aujourd’hui on prétexte que c’est la faute au gouvernement Barnier (dont le budget n’a pas été adopté et qui a été renversé) parce qu’il n’y aurait plus d’argent : de qui se moque-t-on ?

Les impôts locaux (taxes foncières, TEOM) et les taxes n’ont cessé d’augmenter ces dernières années sur le territoire de la CASud.

On ne sauve pas la planète, on ne réduit pas les embouteillages, on ne protège pas le pouvoir d’achat de nos familles ... Je le déplore et je le dénonce !