Face à la souffrance et à la maltraitance des agents hospitaliers, la nécessité de la grève s'imposait

La CGTR du CHU Réunion, apporte son soutien indéfectible, par le biais de la solidarité syndicale, à tous les collègues syndicalistes de F.O, qui ont lancé et déposé auprès du Directeur Général du CHU Réunion, ce 16 octobre, un préavis de gréve illimité. Effectivement, face à la souffrance et à la maltraitance des agents hospitaliers du CHU Réunion, qui malheureusement perdurent, la nécessité de la grève s'imposait d'elle même. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

En effet, l'année dernière, face à la forte mobilisation de l'intersyndicale, le CHU Réunion, a pu bénéficier d'un budget de 40 MILLIONS, mais cela n'a eu aucun impact sur les conditions de travail des agents hospitaliers, qui ne cessent de se dégrader !!!

La CGTR, à l'instar des camarades de F.O , demandent que le budget soit investi pour le personnel afin d'améliorer leurs conditions de travail, ce qui entraînera une diminution de la dégradation de la qualité des soins et une meilleure prise en charge des patients réunionnais. Nous constatons malheureusement, que le sort des agents hospitaliers demeurent toujours pénibles :

- Le sous effectif dans les services de Médecine( Pédiatrie, Neurologie ...), de chirurgie, d'Obstétrique, de Réanimation, du Bloc Opératoire ... demeure; les heures supplémentaires des agents ne cessent par conséquence d'augmenter, et cela entraîne l'absentéisme; face à cel ,l'encadrement rappelle trop souvent les agents sur leur temps de repos et les planning n'arrêtent pas de changer !

-Beaucoup d'agents sont encore contractuels, même après avoir travailler plusieurs années au CHU; la titularisation s'effectue de plus en plus tard et leur statut précaire domine !

- La polyvalence, voire l'ultra polyvalence est de plus en plus pratiqué; en effet , certains soignants doivent effectuer plus de taches qu'avant ou travailler dans d'autres services pour pallier au manque d'effectifs , auxquels ils n'ont pas été préalablement formés.

- L'accès à la formation demeure un « parcours du combattant » , les technologies évoluent et les agents ont du mal à se faire former !

- Les congés maladie, de maternité et de paternité sont de moins en moins remplacés !

- Face à tous ces problèmes, les agents hospitaliers se sentent de plus en plus fragilisés et certains sont même en situation de Burn-out.

Le 24 octobre, La CGTR sera présent avec les camarades de F.O et les hospitaliers, pour revendiquer l'ensemble des difficultés auprès de la direction du CHU Réunion