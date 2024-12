Face au drame humanitaire, FO appelle à la solidarité nationale

L’UD-FO de La Réunion exprime son soutien et sa solidarité ouvrière aux travailleurs et à la population de Mayotte qui viennent de traverser une épreuve effroyable avec le passage du cyclone Chido (Photo : www.imazpress.com)

Face au drame humanitaire, il y a urgence à rétablir l’eau, l’électricité et reloger la population dans de véritables logements résistants aux aléas climatiques. Le cyclone n’a rien épargné, des milliers de morts, la situation sanitaire est préoccupante.

Plus que jamais, FO exige le renforcement des services publics et appelle à la solidarité nationale pour reloger la population et leur donner des conditions de vie digne de n’importe quel citoyen Français.



Jean Paul Paquiry