Face au nouveau gouvernement, nos revendications restent les mêmes

Le gouvernement proposé par le Premier ministre François Bayrou a été officialisé ce soir. Sans en attendre grand-chose, la FSU n'y voit rien qui puisse sortir le pays des crises sociales, démocratiques, politiques et environnementales qui le secouent depuis quelques années et de manière inquiétante depuis le début de l'été (Photo : www.imazpress.com)

La crise politique actuelle, conjuguée à la désespérance sociale suscitée par les politiques menées presque exclusivement dans l’intérêt des plus riches, font le miel d’une extrême droite réactionnaire et raciste. Comme le gouvernement Barnier, celui de Bayrou donne des gages et se met d'emblée sous tutelle du RN en plus d'assumer une continuité des politiques économiques. Or, pour la FSU, il y a urgence à cesser de céder aux obsessions réactionnaires ou libérales pour la détermination des politiques publiques.

La FSU souligne l’urgence qu’il y a à résoudre les difficultés dans lesquelles les services publics et leurs personnels ont été jetés par des années de politiques insensées, vertébrées par l’austérité et les lubies managériales. La mobilisation massive des agent⋅es publics, à l’appel d’une large intersyndicale le 5 décembre dernier, l'a rappelée avec force. La présence d’un ministère de plein exercice chargé de la Fonction publique ne suffira pas. Une toute autre politique doit être menée à l'opposé de la courte mais délétère pratique de Guillaume Kasbarian qui avait, lui, cédé à tous les poncifs anti-agent⋅es publics.

Pour inverser cette logique, la FSU revendique dans l'immédiat l'abandon des mesures iniques et brutalisantes du projet de budget précédent, la revalorisation des rémunérations et des carrières de toutes et tous, des créations d’emplois de fonctionnaires et une hausse des dotations pour répondre aux nécessités des missions de service public et la mise en œuvre d’un plan de titularisation pour résorber l’emploi contractuel... Sans oublier l'abrogation de la réforme des retraites, pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs du public comme du privé.

C’est sans relâche que la FSU se battra et se mobilisera pour faire gagner ces revendications.