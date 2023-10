Face aux difficultés de l’Hôpital public, l’État et l’ARS ne doivent plus attendre pour réagir !

L’hôpital public de La Réunion agonise. Parallèlement à la dégradation des conditions de travail ces dernières années pour les personnels, c’est aussi la continuité des soins qui s’est détériorée. (Photo hopital CHU Nord , photo Sly/www.imazpress.com)

Et il y a urgence ! Il serait enfin temps que l'État et l’Agence Régionale de Santé (ARS) réagissent face à cette situation qui met en péril notre hôpital public et sa capacité à répondre aux besoins vitaux des hospitaliers, des Réunionnaises et Réunionnais et aux évacuations sanitaires.

Notre Centre Hospitalier Universitaire (CHU) est la référence, le grand hôpital de l’océan Indien. Les Français de toute la zone y viennent se faire soigner. L’hôpital de mêmes capacités d’accueil, de compétences et de spécialités se trouve à des milliers de kilomètres contrairement à nos compatriotes hexagonaux pouvant compter sur des transferts interrégionaux dans les grands hôpitaux spécialisés. Du fait de l’éloignement, le transfert peut être un facteur de risques beaucoup plus élevé pour le patient réunionnais. C’est pourquoi le CHU de La Réunion est un établissement support qui fait de la solidarité avec les territoires et pays de l’océan Indien.

L’État et l’ARS ne peuvent plus ignorer cette réalité. Ils doivent enfin être à la hauteur de la promesse républicaine, de leurs missions, de faire preuve de solidarité avec les Réunionnaises et les Réunionnais en réhaussant de manière pérenne les moyens humains, matériels et financiers de l’hôpital public de La Réunion.

Audrey Bélim

Sénatrice de La Réunion