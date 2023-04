Fin de vie : pouvoir mourir dans la dignité est pour notre société un enjeux d’aujourd’hui

La convention citoyenne sur la fin de vie a rendu ses conclusions. Je salue la réflexion de ses 184 membres qui invite à faire évoluer le cadre législatif actuel. Il n’est pas satisfaisant et doit être amélioré. En effet, il n’est pas toujours adapté aux différentes situations des personnes en fin de vie. Les citoyens tirés au sort ont donc mis en exergue plus de 80 propositions pour l’aide active à mourir.

Ils ont aussi mis l’accent sur la nécessité d’avoir des moyens pour accompagner nos aînés fragiles et dépendants. Faut-il encore rappeler qu’à la Réunion, dans la période de 2015 à 2050, le nombre de personnes dépendantes pourrait tripler.

Il est aussi nécessaire de se pencher sur la situation des aidants familiaux, des salariés des services à domicile et du personnel des Ehpad. Ces personnels doivent être mieux soutenus.

Notre système de santé ne peut plus attendre. Il doit redevenir une priorité et cela passe par la lutte contre les déserts médicaux, la réduction des attentes aux urgences et surtout le renforcement des soins palliatifs.

Bien sûr il faudra des moyens supplémentaires. Cela nécessite la mobilisation de tous et une forte volonté politique. Pouvoir se soigner, bien vieillir et mourir dans la dignité sont plus que jamais pour notre société les enjeux d’aujourd’hui.

Philippe NAILLET,

Député de la 1ère circonscription de La Réunion