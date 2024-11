France Travail Réunion ou comment faire plus avec moins de moyens

Alors que le 1er janvier 2025 frappe à notre porte et que la transformation voulue dans le cadre de la dite "de plein emploi" s’accélère, la FSU Emploi Réunion souhaite alerter le directeur général sur la situation de notre territoire et de notre établissement (Photo : www.imazpress.com)

Un chômage de masse, dû à une économie fragile bien que dynamique qui peine à fournir des emplois de qualité à nos usagers, une précarité qui se renforce à cause du désengagement de l’état en termes de solidarité, les éléments de la situation économique et financière de France Travail Réunion le montrent d’années en années.

La Réunion accuse un taux d’illettrisme et illectronisme bien supérieur à celui de l’hexagone et il est souvent reproché, à nos publics, un manque de qualification pour satisfaire les besoins des entreprises. Le levier de la formation semble globalement inopérant. En effet, faute de disposer de cursus adaptés à cette problématique, la situation que nous connaissons perdure et les agents, bien qu’engagés, sont confrontés à des difficultés pour proposer des solutions de formations pertinentes aux demandeurs d’emploi.

Dans ce contexte, qui n’est pas nouveau, notre établissement souffre d’un déficit chronique de ressources humaines pour permettre un accompagnement de qualité à ses usagers. Les portefeuilles débordent quelques soient la modalité et pire encore, même pour les expérimentations dont le cadre est pourtant donné au niveau national, les fourchettes ne sont pas respectées régionalement. Cette situation épuise les collectifs, tend les relations entre les agents, entre agents et managers et avec les usagers.

Le bilan social fait état de fiches de signalement de plus en plus nombreuses. Les incidents, incivilités et agressions que ce soit sur site, au téléphone ou par mail se multiplient et génèrent des risques psychosociaux accrus chez les collègues. Cela pouvant expliquer, au moins en partie, le mal être au travail et la hausse significative des arrêts maladie.

La FSU Emploi Réunion constate également le glissement progressif de l’activité entreprise vers une externalisation : on commence par de la prospection téléphonique puis par le 3995 et maintenant France Travail Pro que les agents ont découvert au détour d’affiches placardées dans les espaces publics. Alors que la relation entreprise est une mission principale et structurante qui donne du sens à notre action, ces évolutions participent à créer un climat anxiogène chez nos collègues conseillers de la dominante entreprise.

Il est de même pour les prestations d’accompagnement confiées à des organismes privés qui vont en s’accentuant. Que dire des dispositifs à destination des jeunes qui se réduisent comme peau de chagrin alors que les besoins sur notre territoire sont criants.

Bien que consciente qu’il faille tenir des progrès technologiques, ces nouveaux outils numériques tels que l’intelligence artificielle, ne doivent pas se substituer à la relation humaine et au gré des "gains de productivité" qu’ils pourraient générer, être le prétexte de réduction de personnel. Les expériences passées montrent bien que l’automatisation, non seulement, a ses limites mais surtout peut entrainer des effets induits produisant une charge de travail supplémentaire.

Vous comprendrez notre inquiétude face aux évolutions prochaines pour lesquelles il sera demandé encore plus d’efforts aux équipes pour accompagner encore plus d’usagers. Les annonces de baisse budgétaire et d’effectif ne sont pas de nature à rassurer les collègues quant à leurs conditions de travail, leur sécurité et leur santé voir même sur leur avenir au sein de l’établissement.

Forte de ces constats, la FSU Emploi Réunion est prête à discuter, échanger avec le directeur général autour de ces sujets et des pistes de solutions en matière de rééquilibrage des ressources face à la charge de travail en vue de proposer à nos publics (demandeurs d’emploi et employeurs) un accompagnement de qualité. Elle est également prête à faire part de ses réflexions sur la préservation de la santé, sécurité et des bonnes conditions de travail des agents de France Travail Réunion. Pour la FSU Emploi Réunion, cela ne peut se résumer en une apparition "éclair" au détour d’un CSE. Ce qui s’apparenterait à une forme de déconsidération pour les élus du personnel et les agents qu’ils représentent.

La FSU Emploi Réunion invite l'ensemble du personnel à signer la pétition nationale intitulée"Non aux suppressions de postes à France Travail" et à rejoindre les manifestations qui se tiendront partout dans le pays en réponse à l'appel à la grève de l'intersyndicale du 5 décembre

Pour la FSU Emploi Réunion

Gérard Léonard

Secrétaire régional