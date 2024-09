François-Noël Buffet au ministère des Outre-mer : félicitations et attentes pour l’avenir des territoires ultramarins

Je tiens à féliciter chaleureusement le sénateur François-Noël Buffet pour sa nomination en tant que Ministre des Outre-mer ! (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Cette nomination intervient à un moment décisif pour l'Outre-mer. Nos territoires, comme La Réunion, attendent des décisions fortes du gouvernement, notamment sur des questions prioritaires telles que le pouvoir d'achat et le logement. Il est urgent de relancer la construction, aujourd’hui au point mort, et de relancer le CIOM pour soutenir notre économie locale.

Je souhaite rencontrer rapidement M. le Ministre afin d’échanger sur ces sujets, et je suis prêt à l’accompagner dans ses réflexions pour trouver des solutions adaptées.

Par ailleurs, la préservation de la biodiversité de nos territoires doit être une priorité absolue. Nos écosystèmes uniques nécessitent un engagement fort pour être protégés.

La continuité territoriale, elle aussi, reste un enjeu majeur : nos citoyens doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits et opportunités que ceux de l’Hexagone. De plus, la pluralité de la presse en Outre-mer, garant de la démocratie et de notre diversité culturelle, doit être protégée.

Enfin, nos entreprises locales font face à de grandes difficultés. Il est impératif de les soutenir, tout en veillant à ce que le budget alloué à l’Outre-mer soit rapidement revu, au moins à un niveau équivalent à celui des années précédentes.

Je renouvelle mes félicitations à François-Noël Buffet et réaffirme ma disponibilité pour travailler avec lui au service des intérêts de nos territoires et de leurs habitants