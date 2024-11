Les producteurs de fruits et légumes de La Réunion lancent un cri d'alarme

Confrontés à une crise sans précédent, les producteurs de fruits et légumes de La Réunion appellent les autorités à une action urgente et se mobiliseront le jeudi 14 novembre pour exprimer leur désarroi (Photo : www.imazpress.com)

Subissant les impacts du changement climatique, des contraintes réglementaires accrues et un manque de soutien institutionnel, ils tirent la sonnette d’alarme : leur activité, essentielle à la souveraineté alimentaire de l’île, est aujourd’hui en péril.

Cette mobilisation vise à interpeller les pouvoirs publics sur les défis cruciaux qui mettent en péril la filière fruits et légumes. En raison de la variabilité climatique, la gestion de l’eau est devenue de plus en plus complexe, avec des périodes de sécheresse prolongées et l’absence de solution pour les producteurs à court terme. Le manque d’alternatives efficaces de biocontrôle expose également les cultures aux maladies et ravageurs, aggravant ainsi les pertes de production.

Par ailleurs, l’augmentation des contraintes administratives rend difficile l’accès aux aides financières, tandis que les soutiens à la filière fruits et légumes sont trop souvent insuffisants pour compenser l’augmentation des coûts et les risques croissants.

Pour défendre leur métier et leur avenir, les producteurs présenteront lors de cette mobilisation une série de propositions. Ils demandent aux pouvoirs publics de réagir sans délai en adoptant des mesures de soutien concrètes et adaptées afin de préserver leur activité et garantir la sécurité alimentaire de l’île.