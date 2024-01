Hausse des tarifs de l'électricité : les chefs d’entreprises ne doivent pas être les victimes de la crise énergétique

Le Gouvernement vient d’annoncer une hausse des tarifs réglementés de l'électricité à partir du 1er février 2024 de l’ordre de 10 %, dans le cadre de la fin progressive du bouclier tarifaire. Cette annonce porte un sérieux coup de massue sur les forces vives que sont les TPE-PME (Photo : www.imazpress.com)

En effet, en l’espace de 2 ans, les artisans, les industriels et les commerçants ont déjà subi trois hausses successives de leurs factures d’électricité : 4 % en février 2022, 15 % en février 2023 et 10 % en août 2023.

Cette annonce intervient dans un contexte de crises à répétition (économique, sociale, sanitaire, géopolitique et climatique), et de renchérissement durable du coûts des intrants et des matières premières.

Elle fait naître de nouvelles craintes. Avec des marges des entreprises dégradées, des trésoreries au plus bas et des dettes sociales au plus haut, cette décision va déstabiliser davantage les entreprises les plus fragiles.

C’est une menace directe sur le maintien des activités et de l’emploi. Cette augmentation met également à mal les efforts entrepris par les professionnels pour réduire la facture énergétique (audit énergétique, écogestes, etc.), sachant que de nouvelles hausses ne sont pas à exclure.

Compte tenu de la situation actuelle de nos entreprises, affaiblies par un contexte économique sous tension, la CMAR et la CCIR demandent au Gouvernement le gel de cette augmentation pour le territoire de La Réunion.

Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

de La Réunion,

Le Président, Bernard Picardo

Pour la Chambre de Commerce et de l’Industrie

de La Réunion,

Le Président, Pierrick Robert