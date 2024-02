Hommage à Alain Defaud

Suite à l’annonce du décès de M Alain Defaud, nous saluons aujourd’hui son implication et le travail fourni au service de la population réunionnaise. (Photo CNARM photo Sly imazpress)

Au cours de sa longue et brillante carrière professionnelle dans la fonction publique et la vie politique dans l’Ile, il a notamment occupé le poste de Directeur Général de l’association pendant près de 20 ans (1983 – 2001).

C’est avec beaucoup d’humilité et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Adèle Odon, présidente du CNARM