Hommage à Christian Dambreville

Homme de progrès et d'engagement, socialiste par conviction, Christian Dambreville s'en est allé. Après une vie bien remplie au service des Réunionnais, notamment comme maire de Saint-Louis.

Grand témoin à notre conférence des exilés de l’ordonnance du 15 octobre 1960, Christian évoquait en septembre 2018 ces moments d’enthousiasme et ces temps bâtisseurs vécus avec Gervais Barret et tous leurs camarades aux côtés des Saint-Louisiens entre 1971 et 1977. Nous sommes bien tristes au souvenir de cet ami et camarade authentique avec lequel Gervais -disparu voici 40 ans déjà - partageait tant de principes et pratiques au plus près des citoyens. Un médecin, un enseignant, tous deux empreints d’humanité. A Suzie Dambreville, son épouse, à leurs enfants et petits-enfants, ma mère Nelly Barret et moi-même adressons nos amitiés et nos condoléances attristées.



Danielle Barret