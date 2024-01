Hommage à Gérard Ethève

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Gérard Ethève, bâtisseur, visionnaire et fin stratège. (Photo photo RB imazpress)

Il a fortement contribué à ouvrir la Réunion, et promouvoir son image et son attractivité dans le monde.

Gérard a créé un fleuron de l’industrie réunionnaise, une icône emblématique dont nous pouvons être fiers. C’est un autre grand homme qui s’en est allé, et nous garderons toujours en mémoire sa contribution à développer le territoire réunionnais.

Le président et conseil d’administration du Medef Réunion s’associent à la douleur de ses proches et de sa famille, et leur présentes leurs sincères condoléances.

Didier Fauchard, son conseil d’administration et l’équipe du Medef Réunion