Hommage à Lionel Caro et son épouse

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la terrible nouvelle. Lionel Caro, son épouse Graziella ainsi que deux autres personnes qui les accompagnaient ont péri ce-jour, dans un accident d’hélicoptère. Je perds, à titre personnel, un ami.

L’Étang-Salé perd un entrepreneur passionné et dynamique qui, il y a quelques jours encore, inaugurait un nouvel espace de son parc Akoatys.

Prenant la relève de son père, fondateur du Caro Beach et du parc aquatique adjacent, Lionel en entrepreneur investi n’avait de cesse d’innover, de développer et de contribuer à faire de l’Etang-Salé les Bains, une dynamique et attractive citée balnéaire.

Nos visions communes pour le développement de notre Ville, nos engagements réciproques dans le développement économique et la création d’emplois nous avaient rapprochés. Sa passion pour l’aviation l’aura emportée.

À ses enfants, à son père, Paul, à sa famille ainsi qu’à celle de son épouse, à ses proches et nombreux amis, j’adresse, au nom de la commune, et mon nom personnel, mes sincères condoléances.

À ses employés, je voudrai leur assurer que la ville sera attentive à la poursuite de leur activité et à perpétuer l’entreprise de la famille Caro.

Mathieu Hoarau

Maire de l’Etang-Salé