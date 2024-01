Hommage à Louis Le Pensec : militant socialiste aux fonctions plurielles

C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Louis Le Pensec, militant infatigable du Parti Socialiste, survenu ce jour. Il était le reflet de nos valeurs, un défenseur ardent de la justice sociale, un artisan de la solidarité nationale et sa carrière politique a été marquée par son dévouement constant au service de la nation. Sa contribution aux gouvernements socialistes a été remarquable, en occupant divers portefeuilles ministériels il à laissé une empreinte significative dans chaque rôle qu'il a assumé (Photo : AFP)

En tant que député du Finistère de 1973 à 1997, Louis LE PENSEC a été le porte-voix de ses concitoyens, défendant les valeurs socialistes et œuvrant pour des politiques justes et équitables. Travail qu’il a poursuivi au Sénat de 1998 à 2008 animé par la défense constante des intérêts de sa région et du bien-être de l'ensemble de la population.

Entre 1981 et 1983, au Ministère de la Mer, il a joué un rôle clé dans la gestion des affaires maritimes, contribuant à la préservation des ressources et à la protection de l'environnement. Il a également été ministre de l'Agriculture et de la Pêche de 1997 à 1998 façonnant les politiques agricoles et de pêche de la France.

Ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer de 1988 à 1993, il a toujours mis en avant la richesse de la diversité culturelle des nos territoires. En tant que fervent défenseur de l'égalité, Louis LE PENSEC a travaillé pour réduire les disparités entre la France hexagonale et les Outres-Mers en mettant en place des politiques visant à garantir l'accès équitable aux services publics, à l'éducation et à la santé. Ce qui a permis de renforcer le tissu social des territoires ultramarins en impulsant des politiques visionnaires pour l’époque qui visaient à stimuler le développement économique et social.

Sa capacité à instaurer un dialogue constructif avec les acteurs locaux afin de résoudre les tensions a été l'une des clés de son succès. Les accords de Matignon de 1988, négociés sous sa direction, ont ramené la paix civile et un socle à la réconciliation dans un contexte délicat en Nouvelle-Calédonie.

Au-delà de ces fonctions notables, Louis Le Pensec a été un fervent défenseur des valeurs socialistes, prônant la justice sociale, l'égalité et la préservation de la diversité culturelle. Sa carrière politique a été marquée par son dévouement sans faille envers le bien-être de la nation et la recherche constante de la paix.Son engagement restera un modèle pour les générations futures.

En ces moments de deuil, nous saluons un homme dont la carrière politique a laissé une empreinte indélébile sur notre histoire collective. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille.

La fédération socialiste de La Réunion