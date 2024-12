Hommage à Mickaël Adois

Tout comme pour de nombreux de Portois, l’annonce du décès brutal de Mickael Adois âgé de 35 ans, fils de nos ami-es Gisèle et Christian Adois d’une famille très connue à La Rivière des Galets, a choqué et bouleversé les membres de la section Communiste du Port (Photo : www.imazpress.com)

C’est avec une grande émotion que nous partageons le chagrin et la douleur qui frappent les parents et tous les autres proches de Mickael.

À Gisèle, Christian, Elisa et toutes les familles Adois et Silotia, nous leur renouvelons toute notre sympathie dans cette difficile épreuve et nous leur présentons toutes nos condoléances pour Mickael arraché trop tôt à la vie.

Section PCR du Port