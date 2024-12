Honte aux élus de Saint-Benoît co-responsables de l’augmentation du prix de la bouteille de gaz !

Le collectif des Jeunes Bénédictins Engagés dénonce fermement le retrait du Conseil Départemental du dispositif garantissant la bouteille de gaz à 15 €. Dans un contexte où la pauvreté s’intensifie et frappe de plus en plus de foyers réunionnais, et où l’appauvrissement des classes moyennes devient une réalité alarmante, cette décision est tout simplement inadmissible. (Photo photo RB imazpress)

Ce désengagement, soutenu par les deux élus bénédictins siégeant dans la majorité au Conseil Départemental, constitue un véritable affront à la population réunionnaise, et tout particulièrement aux habitants de Saint-Benoît, déjà fortement touchés par une situation économique et sociale critique.

Depuis 2017, les gouvernements successifs n’ont cessé de faire peser les charges sur les plus démunis et sur la classe moyenne. Avec regret, nous constatons que nos représentants locaux à Saint-Benoît, que nous qualifions ironiquement de “Macron bénédictins”, poursuivent dans cette voie en soutenant une politique qui abandonne les Réunionnais.

Leur retrait de ce dispositif entraînera une augmentation du prix de la bouteille de gaz, passant de 15 € à 18 €. Cette hausse représente une charge insupportable pour les familles les plus fragiles et pour la classe moyenne.

De plus, cette décision aura des répercussions économiques graves pour notre territoire. À Saint-Benoît, les restaurateurs et autres acteurs économiques devront absorber ces coûts supplémentaires, alors qu’ils souffrent déjà des conséquences d’une politique territoriale peu attractive menée par le président de la CIREST.

Par le biais de ce communiqué, le collectif des Jeunes Bénédictins Engagés appelle les élus départementaux de Saint-Benoît à revenir à la raison et à faire en sorte que leur majorité au Conseil Départemental abandonne cette décision qui ferait augmenter le prix de la bouteille de gaz.

Il est impératif qu’aucune famille bénédictine ne soit impactée par cette augmentation.

Les habitants de Saint-Benoît et de La Réunion méritent mieux qu’une politique d’abandon et de mépris. Notre collectif reste mobilisé et déterminé à défendre les droits et le pouvoir d’achat de notre population.

Les Jeunes Bénédictins Engagés