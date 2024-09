Il y a 10 ans, la ministre scellait le destin du Pôle Sanitaire Ouest à côté de L’EPSMR

Malgré moult péripéties pour le montage de ce projet hospitalier et de son financement, le Pôle Sanitaire Ouest (PSO) sera sauvé in extrémis par la Ministre des affaires sociales et de la santé de l’époque. Les menaces d’abandon du projet de construction d’un nouvel hôpital dans l’Ouest étaient réelles. Mais, c’était sans compter sur deux femmes. L’une, Ministre en la personne de Mme Touraine et l’autre la Députée-Maire de St-Paul Mme Bello qui ont joué un rôle prépondérant dans ce projet hospitalier. La raison c’est que le Centre Hospitalier Garbriel Martin (CHGM) ne répondait plus aux besoins de la population de l’Ouest et de toute la Réunion, en remettant aussi la santé au cœur du débat (Photo archives www.imazpress.com)

C’est ainsi que la cérémonie de la pose symbolique de la première pierre dans l’après-midi du vendredi 7 février 2014 scellait la naissance du PSO devenu par la suite le CHOR (Centre Hospitalier Ouest Réunion) au moment du déménagement à Cambaie en 2019, juste à côté de L'EPSMR.

Si deux femmes se sont battues pour la création du Pôle Sanitaire Ouest, il y avait eu aussi et il ne faut pas l'oublier un collectif de défense de ce projet de médecine générale.

Pendant, que deux hommes se sont investis pour défendre la santé mentale à la Réunion. D’abord par l’ancien président du conseil d’administration de l’EPSMR de l'époque M. Cyrille Melchior avec sa rupture du système asilaire dès juin 2005 suite à la délocalisation de la psychiatrie à Cambaie.

Son combat était « Une nouvelle conception de la santé mentale à la Réunion », dont le but disait-il « est de redonner une meilleure qualité de soins répondant aux mieux aux besoins des patients et à la création des dispositifs au plus près des patients…. ».

Tandis que M. Gérald Incana président du conseil de surveillance jusqu’à ce jour, poursuivra dans la même lignée «mieux soigner avec un éventail de prises en charge et avec nouvelles dispositions pour l’extrahospitalières... ».

Je me rappelle la venue du Ministre Touraine à Cambaie à quelques pas de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR), que le syndicat CFDT-EPSMR majoritaire dans l’établissement, ayant fait la demande d’une rencontre, et l’avait interpellé pour faire la psychiatrie « une grande cause nationale ».

Dans un dossier remis à la Ministre, que la CFDT faisait part, outre des objectifs à mettre en place : informer, prévenir, déstigmatiser, soigner...a posé le problème de financement de la psychiatrie qui se trouvait sous-dotée par rapport aux autres départements de l’hexagone, des inégalités territoriales, le manque de structures pour enfants en extrahospitalier, le manque de moyens et à l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail...etc. Mais aussi d’un travail de recherche qui demeure insuffisante pour la psychiatrie réunionnaise liée à son histoire…. 10 ans après qu’est devenu ce dossier ?

Bref, aujourd’hui en attendant la nomination d’une ou d’un Ministre à la santé cette semaine, comme disait l’ancien DG de l’Ouest dans un discours de 2019 : « mesurons ensemble le chemin parcouru de nos deux hôpitaux et soyons fiers de notre système de santé malgré qu’il soit à la croisée du chemin ». Malgré tout il reste encore du chemin à parcourir pour le ou la prochain(e) ministre nommé(e), je pense.

Jean Claude Comorassamy