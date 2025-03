Impact du cyclone Garance et projet de restauration sur la population de vacoas détruits sur le littoral de ChampBorne

Le littoral de ChampBorne est connu pour ses nombreux pieds de vacoa « Pandanus utilis », faisant leur charme avec leurs nombreuses racines aériennes plantées dans le sol et permettant de lutter notamment contre l’érosion du littoral, très active sur ce secteur où l’océan est souvent agité.(Photos : GRANDDIR / Michaël Rard)

Cette plante est bien connue également des vanniers, lesquels utilisent ses feuilles pour confectionner différents objets bien connus localement, en tressant les brins après avoir enlevé les petites épines, comme les bertels, soubics, sacoches, tresses, etc.

Depuis le redémarrage début 2023 du réseau régional GRANDDIR (Groupement des acteurs de l’éducation à l’environnement pour le développement durable à l’île de La Réunion), c’est un total de 87 vanniers qui a pu être identifié sur le territoire, dont 34 qui tressent le vacoa, soit 39% des vanniers de l’île (soit plus d’un tier des vanniers).

Depuis fin 2023, GRANDDIR et les vanniers qui l’accompagnent (adhérents au réseau) ont permis de lancer des opérations avec des objectifs de développement durable, grâce à cette fibre.

Citons par exemple deux opérations majeures : la première fabrication de soubics 100% local pour réaliser les opérations écoresponsables de nettoyage de déchets (afin de lutter contre l’utilisation de sacs en plastiques déchirables et contre la production de plus de déchets encore que ceux déjà ramassés) mais aussi dernièrement la fabrication de pots écologiques afin de présenter une alternative aux pots en plastiques, tout en luttant contre les déchets agricoles, contre la pollution des sols et des végétaux par les microplastiques, et permettant ainsi une alimentation plus saine, en pouvant directement planter en terre ces pots compostables en fibre végétale naturelle avec les pousses de chaque graine qui y sera mise à germer…

Hélas, le passage du cyclone Garance le 28/02/2025 sur nos côtes a bien changé la donne et l’aspect de ce littoral typique de l’Est de l’île.

Après un recensement par des membres du réseau pour estimer les dégâts sur 2,3 km de ce littoral, 598 pieds de vacoas ont été cassés ou déracinés sous l’effet des vents dévastateurs de ce météore à plus de 200 km/h, sur 2338 pieds estimés en tout (sur cette surface de 8,5 ha environ), soit plus d’un quart des vacoas initialement présents (25,6 %) !

Globalement, c’est plus de 1 vacoa sur 4 qui a été détruit sur ce secteur, comme une véritable déchirure végétale sur ce littoral couramment ventilé par les alizés. 1740 pieds de vacoas ont seulement résisté.

Les équipes communales s’attachent à couper et enlever tous ces pieds à terre afin d’évacuer les déchets verts au plus vite, et rendre moins triste ce spectacle désolant de ce littoral végétal meurtri par Garance.

Afin que le littoral puisse retrouver son image, pour maintenir cette espèce favorisant la faune endémique locale et pour que les vanniers de vacoas ne soient pas en pénurie de stock dans les années à venir, un projet de replantation est déjà prévu par GRANDDIR vient d’être soumis aux grandes instances financières de notre île.

En espérant que ce projet voit le jour avec l’appui de ces instances, les vanniers de vacoas et les acteurs du réseau GRANDDIR pourront poursuivre leur chemin de bataille pour proposer toujours plus de pistes en vue de la transition écologique pour un développement durable de nos activités, pour un respect de la nature et pour la promotion écoresponsable de notre belle île, tout en protégeant la biodiversité locale.

Michaël Rard, GRANDDIR