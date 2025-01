Inégalités sociales et économiques de Mayotte : l’Etat doit prendre ses responsabilités

Depuis la départementalisation de Mayotte en 2009, l’Etat ne s’est jamais montré à la hauteur des enjeux économiques et sociaux du territoire. Le PLR exige que les mêmes droits soient appliqués à l’ensemble du territoire national sans distinction d’origine ni stigmatisation et appelle les Réunionnaises et les Réunionnais à ne pas oublier les combats que nous avons menés ensemble pour cette même égalité. (Photo : www.imazpress.com)

Alors que le vent nauséabond de la haine populiste se lève aux quatre coins du pays, le PLR s’indigne des discours imprégnés d’un racisme de plus en plus décomplexé au sein d’une partie de la classe politique, notamment, sur notre île et de mesures discriminatoires et dures prises à l’encontre des populations déjà précarisées.

Nous, fiers descendants d’engagés, de travailleurs, d’esclaves arrachés à leur terre pour le profit d’autrui, nous avons su trouver, avec le temps, dans nos souffrances communes une identité et nous en avons fait cette chose magnifique : le “vivre-ensemble” réunionnais.

Allons-nous maintenant dénaturer ce qui nous unit en refusant de tendre la main à ceux qui vivent aujourd’hui nos combats d’hier ?

L’ennemi d’autrefois est le même que celui d'aujourd'hui : la pauvreté, le colonialisme, les inégalités sociales et économiques.

Mayotte fait partie de notre République et doit donc bénéficier des mêmes droits que la Corse ou la Bretagne. C’est pourquoi, il est inadmissible que les allocations sociales et le SMIC soient inférieurs pour un mahorais ou une mahoraise.

L’égalité sociale doit être réalisée à Mayotte.

En ce sens, la récente décision du Gouvernement de sanctionner financièrement les familles dont les enfants commettent des actes d’incivilité et de délinquance n’est pas la solution.

En effet, ces mesures d’une grande violence économique ne feront que renforcer une précarité sociale qui débouchera elle-même sur des comportements violents.

Si cette délinquance inacceptable doit être combattue de manière ferme, ces actions pour y faire face doivent être menées sans distinction d’origine ni stigmatisation.

Au-delà des mesures urgentes à prendre pour assurer la sécurité des citoyens et réprimer les actes d’incivilité et de délinquance qui mettent en cause la cohésion sociale, c’est à l’Etat de traiter le problème à sa source, à savoir de veiller à ce que chaque citoyen et chaque citoyenne de la République dispose des mêmes droits, et que le développement social soit assuré sur l’ensemble du territoire.

En l'occurrence, c’est à l’Etat d’augmenter les moyens du service public, notamment éducatif.

Dans ce contexte, le PLR s’étonne de la position de responsables locaux de partis politiques se réclamant de l’héritage des Lumières, qui combattent au niveau national l’extrême droite mais qui, pourtant, soutiennent au niveau local la suspension des allocations familiales et l’expulsion de familles dans la précarité.

De même, il est bien trop facile de mettre une cible dans le dos des plus précaires alors que c’est avant tout la gestion coloniale des Outre mer depuis des années qui est la première responsable de la situation déplorable de nos frères et sœurs de Mayotte, département français de l’Océan Indien.

Enfin, le PLR exhorte la population réunionnaise à ne pas tomber dans le piège autoritaire et sécuritaire de l’extrême droite et exige du Gouvernement qu’il donne les moyens supplémentaires, en matière de service public et de budget, qu’attendent les populations des territoires ultra-marins pour atteindre l’égalité sociale à laquelle ils ont droit.

Pour La Réunion