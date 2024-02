Inscription de l'IVG dans la Constitution

Après le vote intervenu le 24 novembre 2022 sur la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, portée par la Présidente de notre groupe Mathilde Panot, et dont j’étais cosignataire, le sénat vient à son tour, hier, d’adopter cette proposition. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Des votes acquis à de très larges majorités. À l’Assemblé Nationale : 337 voix sur les 387 votants ; au Sénat : 267 voix sur 339 votants.

Je me réjouis du vote des sénateurs alors que ce n’était pas gagné d’avance.

Présent à Paris cette semaine pour participer notamment à la niche du PS ce jeudi 29 février où l’on examinera des textes comme : protéger le groupe Electricité de France d’un démembrement ; encadrer les frais bancaires sur successions ; ou encore reconnaitre la responsabilité de l’Etat et indemniser les victimes du chlordécone ; j’y resterai pour participer au Congrès qui se réunira lundi à Versailles.

Ce 04 mars sera un jour Historique pour la France, les femmes. Il s’inscrira dans la continuité du combat de Simone Veil entrée au Panthéon le 1 er juillet 2018.

Cette inscription de l’IVG dans le marbre de notre Constitution protège à jamais ce droit pour les femmes.