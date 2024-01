IVG : Un droit qui doit devenir intouchable

Dans le monde, une femme meurt toutes les 9 minutes des suites d’un avortement clandestin. Or, le Président du Sénat a exprimé son opposition à l’inscription de ce droit dans la Constitution, tout comme la députée Nathalie Bassire. Nous tenons à dire notre déception. Manifestement, ces personnalités semblent bien éloignées de la réalité de la vie des femmes (Photo d'illustration AFP)

Le recours à l’interruption volontaire de grossesse est une épreuve pour les femmes. Il doit demeurer un choix. Or, comment parler de libre choix quand on sait que depuis toujours, nombreux sont ceux qui ont cherché et cherchent encore à contrôler le ventre des femmes? Certes, ce droit existe en France, mais il reste fragile.

Les militants Pro-Vie toujours nombreux. Ils déploient d’importants moyens pour entraver les femmes qui veulent avoir recours à l’IVG. Certains parlent d’avortements de confort tandis que d’autres imaginent un "réarmement démographique".

À La Réunion, l’histoire douloureuse des femmes nous commande de ne confier à aucun gouvernement, parti politique, ou autorité passagère la liberté des femmes à disposer de leur corps. Ce droit doit devenir intouchable et appartenir à la liste non exhaustive des droits humains, fondamentaux, et inaliénables.

Jamais, il n’a été question de cataloguer les droits de l’homme. Il faut intégrer, dans la Constitution, la liberté humaine d’être seul propriétaire de son corps, y compris lorsque l’on est une femme. Les inégalités et les injustices sociales et économiques qui touchent massivement les femmes imposent que ce droit soit garanti pour toutes, sans aucune condition.

Enfin, nous rappelons que garantir et protéger le droit à l’interruption volontaire de grossesse, ce n’est pas donner carte blanche pour envoyer toutes les femmes se faire avorter. C’est simplement garantir aux femmes la liberté inconditionnelle de prendre cette ultime et douloureuse décision quand tout le reste a échoué pour elle: éducation, information, protection, contraception, ...

Evelyne CORBIÈRE NAMINZO

Présidente de l’Union des Femmes Réunionnaises, Sénatrice de La Réunion