Je tiens tout d’abord à indiquer ma grande satisfaction au regard des résultats des candidats que j’ai soutenu à Saint-André sur la 5ème et la 6ème circonscription, c’est-à-dire respectivement, M. Jean-Hugues Ratenon et M. Frédéric Maillot, qui sont tous les deux arrivés en tête au premier tour de ces élections législatives malgré un contexte local et national difficile (Photo www.imazpress.com)

Un des enseignements que nous pouvons noter de ce premier tour d’élection, est que la division au sein de la famille politique ne contribue pas à donner de la visibilité et de la cohérence à nos électeurs.

Les résultats montrent clairement dans la 5ème et la 6ème circonscription qu’une candidature unique autour du programme du Front Populaire nous aurait permis de terminer dès le premier tour avec une avance encore plus importante.

Néanmoins, c’est une première victoire et en tant que Président de l’UDSA et aussi premier magistrat de la commune, je constate que la candidate soutenue par mon opposition politique est éliminée dès le premier tour malgré une campagne active dans la 5ème circonscription.

L’objectif n’est pas de municipaliser cette élection mais le travail engagé au service de la population Saint-Andréenne se poursuit aujourd’hui sereinement.

Cette élection revêt un enjeu majeur pour notre territoire et il est de notre devoir à tous de nous mobiliser au second tour au profit des candidats Jean-Hugues Ratenon et Frédéric Maillot.

Il est question de préservation des intérêts des réunionnais et de notre modèle de vivre ensemble qui est unique.

Nos candidats ont montré qu’ils étaient pleinement engagés en faveur des droits des réunionnaises et des réunionnais. Il nous faut donc faire bloc contre l’extrême droite qui ne portent ni nos valeurs réunionnaises ni notre morale.

Je compte sur votre mobilisation ce dimanche 7 juillet pour que nos candidats triomphent.

Joé Bédier

maire et président de l’UDSA