Le président des Républicains Eric Ciotti persiste et signe sur sa décision de faire alliance avec le Rassemblement National. Je ne partage pas ce choix et donc logiquement, je démissionne du parti Les Républicains

Je vais continuer à défendre librement les valeurs qui ont faire la grandeur de La France et par conséquent de La Réunion, celle de l'égalité, de la justice et la protection sociale, celle d'une économie et d'une information libre, de la Sécurité pour les citoyens et du respect pour ceux qui nous protègent et nous aident, celle du notre statut actuel de nos régions outre-mer françaises et européennes.

Je veux rassembler tous ceux qui font de la politique avec raison, car la voie du développement n'est pas aux extrêmes.

Très volontairement

David Lorion