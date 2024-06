Je dénonce les propos scandaleux sur l'esclavage et la fet kaf tenus par monsieur Johnny Payet

Perceval Gaillard dénonce les propos scandaleux sur l'esclavage et la fet kaf tenus par monsieur Johnny Payet, secrétaire régional du RN à La Réunion.e dénonce les propos scandaleux sur l'esclavage et la fet kaf tenus par monsieur Johnny Payet, secrétaire régional du RN à La Réunion, et je tiens à rappeller que je suis intervenu à l'Assemblée en février 2023 sur ce sujet après des propos révisionnistes tenus par Gérald Darmanin. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Malgré les démentis fébriles de certains, ce sont bien l'ensemble des candidats RN à La Réunion qui sont comptables de tels propos et se retrouvent du coup totalement disqualifiés pour représenter La Réunion à l'Assemblée.