Je ne donnerai aucune consigne de vote

Je tiens tout d’abord à remercier les 9718 électeurs de la 3ème circonscription de La Réunion qui m’ont accordé leur confiance pour ce 1er tour des élections législatives du 30 juin 2024. Merci également aux membres des bureaux de vote, notamment les agents communaux qui ont permis le déroulement de ce scrutin.

J’ai une pensée particulière pour toute mon équipe de militants et je leur suis extrêmement reconnaissante pour leur engagement sans faille.



Je suis fière du travail accompli pendant ces 7 années en qualité de députée de La Réunion.



Je prends acte de la vague nationale qui porte les extrêmes.



Sans aucun appareil municipal ou régional, nous avons mené une campagne exemplaire et il ne nous aura manqué que 358 voix pour se qualifier au 2nd tour.



Comme je l’ai toujours dit, les voix des électeurs n’appartiennent qu’à eux-mêmes. Je ne donnerai donc aucune consigne de vote.



Je laisse donc les électeurs faire leur choix librement, et voter en leur âme et conscience pour le 2nd tour.



Je note avec satisfaction mon score de 7522 voix sur la seule commune du Tampon.



J’ai bien entendu le message des Tamponnais et je leur dis à bientôt !



Nathalie BASSIRE