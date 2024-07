Je ne donnerai donc aucune consigne de vote

Je tiens à remercier chaleureusement tous les électeurs qui m'ont accordé leur confiance lors du premier tour des élections Législatives. En tant que candidat sans étiquette, j'ai fait le choix de me présenter une nouvelle fois pour défendre des valeurs et des idées qui transcendent les clivages partisans. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Grâce à votre soutien, nous avons réalisé un score exceptionnel, témoignant de l'adhésion massive à notre projet et à nos valeurs. Vous avez été 6 406 personnes à voter en ma faveur. Un score important pour un candidat sans étiquette.

Votre soutien est une source d'encouragement et de fierté.

Mon engagement a toujours été de placer l'intérêt général et le bien-être des Réunionnais au- dessus des intérêts politiques.

Les partis politiques n’ont pas su apporter des réponses face aux enjeux locaux. Ainsi j’ai constaté un rejet de la classe politique et des votes vers les extrêmes. La situation dans notre Département a atteint un seuil critique et s’est installé depuis plusieurs années une crise sociale sans précédent avec aucune perspective d’amélioration et ceux malgré les alertes que j’ai émises depuis plus de 10 ans (chômage, insécurité, absence de logements, bidonvilles modernes, faillites des entreprises, personnes âgées abandonnées, personnes porteuses d’un handicap, coût de la vie élevé ... )

À l'issue de ce premier tour, et en vue du second tour à venir, je souhaite informer les électeurs de la 2eme Circonscription que je ne donnerai aucune consigne de vote. Chacun est libre de faire son choix en conscience.

Je respecte profondément l'intelligence et la capacité de discernement des Réunionnais, et je suis convaincu que vous ferez le choix qui vous semblera le meilleur pour notre avenir commun.

Encore une fois, merci pour votre soutien et votre confiance. Je continuerai à m'investir pour La Réunion, quelle que soit l'issue de ces élections et je reviendrai très vite vers vous concernant la création de notre mouvement citoyen.

Cordialement, nou tienbo nou larg pa , Alon fé bougé

Erick FONTAINE