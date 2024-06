Je serai du côté de l’emploi, des jeunes, de la lutte et de la résistance

Face au score réalisé par le Rassemblement National aux dernières élections européennes, la gauche de notre pays s’est réunie sous la bannière du Nouveau Front Populaire. C’est dans ce contexte que s’est tenue ce jeudi 20 juin dans notre permanence du Tampon une conférence de presse afin de soutenir notre candidat aux élections législatives pour la troisième circonscription, Alexis Chaussalet, ainsi que sa suppléante, Nadine Marée, investis par le Nouveau Front Populaire (Photo D.R.)

Étaient présents afin d’appuyer la candidature de Alexis Chaussalet : Claude Hoarau (Action Populaire de la Réunion) ; Éric Ducroux (La France Insoumise Tampon) ; Graziella Leveneur (Pour la Réunion) ; Philippe Berne (ancien vice-président du conseil régional) ; Emmanuel Doulouma (Europe Écologie les Verts Réunion) ; Pierre Techer, représentant de Jacques Techer (Maire de Cilaos) ; Vincent Defaud (Génération Écologie) ; Jean-Eudes Dallou (Place Publique Tampon) ; Florence Robert (secrétaire de la section Parti Socialiste Tampon) ; Nadine Marée (Mouvement Citoyen Réunionnais) ; Guibert Boulanger (Association des Agriculteurs du Tampon).

- Interventions -

Éric Ducroux (LFI Tampon). Face à la montée de l’extrême droite, à la politique de casse sociale du gouvernement et à l’enrichissement toujours plus important des plus riches, il est urgent de faire gagner le Nouveau Front Populaire à l’Assemblée Nationale, et cela passe par notre circonscription : votons Alexis Chaussalet et Nadine Marée. Le Nouveau Front Populaire, c’est le front de l’espoir avec, entre autres, le blocage des prix, l’abrogation immédiate de la réforme des retraites et de l’assurance chômage. Nous réaffirmons notre soutien à Alexis Chaussalet qui incarne dans notre circonscription l’espoir d’une politique plus juste.

Graziella Leveneur (PLR). Le PLR soutient la candidature d’Alexis Chaussalet et de Nadine Marée et appelle les électrices et électeurs de la troisième circonscription à rejoindre le Nouveau Front Populaire. Ce soutien, qui s’inscrit dans un contexte de renouvellement politique, rejoint le soutien que nous avons porté à de jeunes réunionnais.es : Frédérik Mayo, Emeline K/Bidi, Karine Lebon et Perceval



Gaillard.

Le PLR considère que l’heure est grave et que chaque bulletin compte. Le programme du RN est un programme antisocial, contre les classes moyennes et populaires. Ainsi le RN a voté à l’Assemblée Nationale contre l’augmentation du SMIC, contre le blocage des prix et des loyers, contre la retraite à soixante ans.

Nous appelons les réunionnais à faire pression populaire dans les urnes afin d’appliquer la politique sociale du Nouveau Front Populaire.

Emmanuel Doulouma (EELV)

Nous avons mené ensemble des combats contre la prolifération des fast foods à la Réunion, et particulièrement à Saint Pierre. On juge un homme par ses actes, et aujourd’hui, on se reconnaît dans les valeurs que Alexis Chaussalet porte. C’est pour cela qu’EELV Réunion lui apporte son soutien, et appelle tous les écologistes du Tampon à voter pour Alexis Chaussalet.

Pierre Techer (représentant Jacques Techer, Cilaos). Nous soutenons la candidature d’Alexis Chaussalet et les dossiers qu’il



devra porter à l’Assemblée, tels que la nécessité pour Cilaos de disposer d’un hôpital ou la problématique des contrats aidés qui sont réduits au fil des années par le gouvernement. Les communes ne peuvent pas faire face seules à la pression et doivent impérativement être aidées par l’Etat.Dans notre circonscription, nous devons faire le bon choix, pour élire un député capable de dire non à la politique du gouvernement mais surtout pour défendre les intérêts de la commune de Cilaos. Au vu du bilan de la députée sortante, de sa présence sur le territoire et au vu de l’impossibilité pour le RN de remporter cette élection, je vous appelle à soutenir la candidature d’Alexis Chaussalet, candidat du Nouveau Front Populaire.

Guibert Boulanger (Association des agriculteurs du Tampon). Nous avons décidé d’apporter notre soutien à Alexis Chaussalet afin qu’il défende les dossiers agricoles. L’agriculture est malade à la Réunion, les planteurs ne savent plus sur quel pied danser. Il aurait pu remporter les dernières élections, et nous croyons en sa victoire aujourd’hui. Nou va batay, nou va gagner!

Vincent Defaud (Génération Écologie). Nous vivons un moment historique : la France, les Outre-mer risquent de basculer dans un régime qui ne dit pas son nom, autoritaire et raciste. Il n’y a pas deux jours , le responsable local du RN a dit que le 20 décembre devrait



être oublié. Ils ont changé de nom, mais ce sont toujours les mêmes. Les enjeux ici dans la troisième circonscription sont importants : Alexis Chaussaletest l’homme de la situation pour faire barrage à l’extrême droite et ses théories nauséabondes.

Philippe Berne (ancien vice-président du conseil régional). J’apporte mon soutien à Alexis Chaussalet et au Nouveau Front Populaire, et dénonce l’attitude de certains médias nationaux qui ont contribué à gonfler les scores du Rassemblement National en leur faisant de plus en plus de place ces dernières années, les normalisant et les crédibilisant ainsi aux yeux de la population.

Claude Hoarau (Action Populaire de la Réunion). Je suis heureux de voir les camarades réunis et je soutiens la candidature d’Alexis Chaussalet et de Nadine Marée. J’ai eu de très nombreuses occasions de vérifier que la division, c’est l’échec. Souvent malheureusement, ces divisions ne sont pas idéologiques mais tiennent à un intérêt politicien immédiat.

Il est plus que naturel de faire le choix de l’union et du renouvellement générationnel et de se rassembler aujourd’hui derrière la candidature d’Alexis Chaussalet pour le Nouveau Front Populaire. Il ne lui a manqué que 51 voix il y a deux ans, et nous étions face à une situation de division. Les choses ont changé, nous sommes aujourd’hui capables de vaincre face à la droite et à l’extrême droite.

Nadine Marée (MCR). Merci à tous de nous apporter votre soutien à Alexis Chaussalet et moi-même. C’est tout naturellement que je n’ai pas hésité à défendre les Réunionnais.es au côté d’Alexis Chaussalet en 2022 et tout aussi naturellement que je m’engage aujourd’hui en 2024 à accomplir ce que les divisions des forces de gauche nous ont empêché de faire en 2022. La situation n’est plus la même : les vraies forces de gauche se sont réunies sous la Nouveau Front Populaire.

Notre candidature, c’est celle de l’amélioration des conditions de vie de chacun et chacune à travers le programme du Nouveau Front Populaire et de la colère face au déni de démocratie de notre gouvernement.

Alexis Chaussalet (candidat NFP, 3ème circonscription). Nous avons démontré par le nombre et la qualité de nos soutiens et le rassemblement des vraies forces de gauche qui composent le Nouveau Front Populaire que nous avons le soutien plein et entier des forces locales et du National. Je m’interroge face au silence de certains responsables locaux quant à la troisième circonscription.

Le rôle d’un député avant tout c’est d’être un porte voix à l’Assemblée Nationale. Nous avons un programme précis, une trajectoire précise et nous allons tout mettre en oeuvre pour l’appliquer sous la bannière du Nouveau Front Populaire pour changer la politique en hexagone et à la Réunion.

Il va sans dire que je serai du côté de l’emploi, des jeunes, du développement des services publics, de la lutte et de la résistance.

Je vous invite d’ores et déjà à nous rejoindre pour un pique-nique suivi d’un concert ce dimanche 23 juin au belvédère de Bois Court dès 10h pour un moment convivial et solidaire. Il s’agit de montrer notre opposition à l’extrême droite qui marche main dans la main avec Emmanuel Macron.