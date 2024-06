Jean-Yves Morel et Clarisse Cuvelier, sa remplaçante, annoncent leur candidature sur la 2e circonscription

Les Réunionnais, nos concitoyens souffrent de ces querelles de clochers des partis, de ces obédiences de pouvoir qui rejettent les institutions, ces obédiences de pouvoir qui profitent des espaces institutionnels de la République ou de la rue pour protester, bloquer, où rien n’aboutit, si ce n'est le chaos. Ce sont les citoyens comme Clarisse et moi-même qui sommes les premiers impactés. Nous nous disons STOP

C'est le sens de notre engagement aujourd'hui dans cette élection législative de cette circonscription N°2 qui touchent les cantons 17, 18 de Saint Paul, et je veux là remercier chaleureusement la présence et l’engagement à nos côtés de nos conseillers départementaux concernés et particulièrement de celle notre président du département, merci Cyrille, cette circo qui touche aussi la ville-canton de La Possession et exprimer aussi toute ma gratitude à son conseiller départemental merci Gilles et enfin la commune du Port.

Vous constatez, que nous sommes en ordre d’action pour écrire ensemble les dispositifs législatifs, les amendements aux textes de loi qui répondent aux problèmes des réunionnais aujourd’hui, et de la circonscription particulièrement.

En ordre d’action et non en ordre de combat stérile, car les citoyens sont perdus dans leurs repères, le cafouillage des mouvements et des partis politiques une fois la NUPES, maintenant le Front Populaire, mais pour être honnête, j'avoue que c'est aussi percevable dans la famille politique de la droite actuellement.

Alors je crois qu’il faut revenir à nos fondamentaux d’une république humaniste, solidaire, égalitaire, respectueuse des institutions, cette droite gaullienne qui a construit notre 5ème république.

Mot de Clarisse

Mot du Président

Pour reprendre, ce qui anime notre action conjuguée ici avec nos conseillers départementaux de la circonscription, nous a conduit dresser quels étaient les besoins et préoccupations des réunionnais.

Ce qui s’est traduit par des idées forces que nous voulons priorisés à défendre au parlement...

1- D’abord on ne touchera pas le statut de notre territoire….

2- Il y a une préoccupation forte des réunionnais sur leur pouvoir d’achat et la pérennité d’avoir du travail ça passe par :

• Un plan de relance économique

• La sécurisation et l’élargissement des dispositifs d’exonération des entreprise (LODEOM)

• La lutte contre inflation en agissant sur le reste a vivre des ménages par extension des échanges dans la zone OI et tendre vers la souveraineté alimentaire

3- Question Infrastructure et équipement structurant garant de l’offre l’activité pour le BTP :

• Zone franche sociale, fiscale et douanière pour activités portuaires de stockage au sein de la zone arrière portuaire pour la ville du Port

• Accélérer le projet Écocité.

• Préserver et valoriser notre patrimoine naturel. Développer les activités touristiques.

• Construire un quai d'honneur pour les paquebots en baie de Saint-Paul.

4- Il y a une préoccupation des réunionnais sur l’Insécurité et la Délinquance :

Il faut travailler à retrouver l’harmonie sociale au sein de la société réunionnaise et ça passe par les famille et l’école.

• Outil du CLSPD où nous irons chercher plus de moyens et faire conjuguerl'action des collectivités, du monde associatif et sportif, de l'éducation populaire, et des services de l'État.

• Imposer un plan de rattrapage des postes et personnels ultramarins de gendarmerie, de police nationale et municipale. Faciliter le retour des Réunionnais en poste en Métropole.

5- Logement

• Construire plus. Imposer une ligne budgétaire unique (LBU) adaptée aux besoins réels de construction et d'aménagement du foncier.

• Élargir le dispositif des exonérations fiscales au bénéfice des entreprises dans une logique de réduction des coûts de construction.

• Soutenir l'accession à la propriété dans le parc social et privé (défiscalisation).

• Instaurer une LBU délocalisée pour l'amélioration de l'habitat des Réunionnais les plus fragiles, des personnes âgées et celles porteuses de handicap.

• Développer les aides pour le maintien et l'hospitalisation à domicile.

• Mettre à niveau les capacités d'accueil des résidences médicalisées, publiques et privées.

6- Jeunesse et Sports

40% des Réunionnais ont moins de 30 ans.

La Réunion dispose de 15 000 associations dont 1 600 sportives : une force et une richesse.

• Profiter de la Loi Héritage, liée aux Jeux olympiques, de Paris pour garantir la reconnaissance des activités relevant de l'éducation populaire et du sport comme un secteur économique émergent et défendre le financement de constructions de structures d'accueil de vacances avec hébergement pour les jeunes et pour le tourisme social sans oublier le financement d'équipements sportifs à mi-hauteur de l'ile.

• Revaloriser les fonds de soutien à la vie associative en cohérence avec le poids démographique de notre territoire et avec le dynamisme du secteur.

7- Qualité de la vie

• Garantir un acheminement inconditionnel de l'eau potable au sein de chaque foyer, notamment à La Possession.

• Améliorer la restauration scolaire, favoriser les circuits courts au bénéfice des enfants et des producteurs.

• Revaloriser le budget de continuité territoriale pour tous tes réunionnais et les résidents mafatais en mal de mobilité à l'intérieur même du territoire insulaire.

Pour terminer, je veux servir tous les Réunionnais, sans distinction d'origine, d'âge et de milieu social, dans le respect de leur dignité, et de la laïcité.

Ma seule ambition est de participer activement au développement harmonieux de notre société.

Je suis fier d'être réunionnais, français et européen. C'est un privilège que nous partageons librement et devons défendre