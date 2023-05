Jeux des Îles à Madagascar

Ouf, on l'a appris hier. Les Jeux des îles de l'océan Indien auront bien lieu à Madagascar en août-septembre.

Réuni à Tananarive, le CIJ (Coquille Internationale des Jeux n'avance pas) et le comité d'organisation locale ont présenté par la même occasion un programme de Jeux amputé de quelques sports par rapport au menu de départ au mépris de ceux qui les avaient préparés depuis des semaines...

En même qui pouvaient croire que la Grande Ile pourrait accueillir 23 disciplines sportives? Comment la "Coquille Internationale des Jeux n'anticipe rien" avait bien pu donner bénédiction à une telle aberration dans le contexte économique malgache? Personne au sein de la coquille n'a lu dans sa jeunesse la Fable de la Fontaine, de sa grenouille et de son boeuf???

Le batracien a hélas explosé... il faut désormais avancer et organiser ces 11e JIOI tant bien que mal avec des règlements qui font bondir et, en plus de donner de belles migraines à quelques sélectionneurs, risquent de dévaloriser certaines compétitions.

Prenons l'athlétisme par exemple qui a subi quelques coupes franches cette semaine à Mada. Les coureurs de 3 000 m steeple ont ainsi appris qu'ils étaient persona non grata. Mais pourquoi? Par manque de moyens offerts par la Chine qui expliquerait que a rivière de steeple n'existe pas sur le stade olympique malgache? Par manque de barrières? A cause de la sécheresse?

Indirectement, d'autres épreuves vont être touchées. Car l'autre décision prise par la "Coquille internationale des Jeux m'en fout des sportifs" a été de baisser le nombre de sélectionnés par île pour le passer de 80 à 60 (30 homme, 30 femmes).

30 hommes pour 19 épreuves sur le stade + deux relais + deux hors stade (le trail et le semi marathon); la même chose pour les femmes... je n'aimerais pas à l'heure actuelle m'appeler Jean-Louis Lebon ou être membre de l'équipe technique régionale pour faire mes choix. D'autant que quatre traileurs et autant de traileuses sont déjà dans les starting-blocks... s'ils sont autant au semi, il restera donc 22 places pour la piste...

C'est famélique ... et ridicules vont être les compétitions dans ce contexte si chaque grosse île en terme d'effectifs (Mada, Maurice, Seychelles, Réunion) essaient de présenter un athlète par épreuve. On risque donc de voir des épreuves à cinq, six au mieux. Adieu donc séries, place aux finales directes (en même temps, on gagnera du temps). Il y a fort à parier que certaines courses et quelques concours verront trois athlètes se bagarrer pour trois places sur le podium.

Vous me direz, c'est souvent déjà arrivé par le passé. C'est vrai. Et pourtant rien n'a été fait pour réfléchir à d'autres Jeux, d'autres programmes, d'autres leviers pour faire de ce rassemblement une vraie fête du sport, un moyen de faire évoluer celui-ci dans l'océan Indien plutôt que d'en faire un but à visée uniquement compétitrice. Il faudrait pour cela une "Coquille internationale de Jeux responsables".