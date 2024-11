En ce jeudi 14 novembre 2024 et après une incroyable aventure de près de trois mois, c’est avec une grande émotion que nous vous annonçons le succès de nos actuels dirigeants (Duchemann et Grondin) dans la procédure judiciaire lancée par Urcoopa (Photo : www.imazpress.com)

Nous souhaitons tout d’abord souligner que justice a été rendue dans cette affaire.

Nous tenons, au nom de l’ensemble des salariés de l’abattoir, à remercier les Réunionnais et Réunionnaises qui nous ont soutenus, par tous les supports de communication possibles.

Une pensée également pour :

- Nos clients et nos fournisseurs, avec leurs nombreux témoignages de soutien auprès de nos collègues des différents services ;

- Les différents médias, massivement présents, matin, midi et soir pour couvrir les nombreux évènements et recueillir nos impressions ;

- Toutes les entreprises qui ont contribué de près ou de loin à nous faire connaître (une pensée spéciale pour le groupe Nout’Racine ainsi que pour les sociétés Sorebra et Toc de café).

Rien n’aurait été possible sans vous tous !

Un petit bilan de ces quelques mois de mobilisation :

- Plus de 10.000 signatures recueillies au sein de notre magasin d’usine de L’Etang-Salé ;

- Près de 10.000 volailles données à plus de 20 associations suite au projet d’enfouissement de volailles consécutif à la réquisition formulée par le Préfet dans le cadre de la grève de septembre 2024 ;

- Plus de 40.000 vues sur notre page de soutien aux salariés sur les réseaux sociaux ;

- Une lettre pétition adressée au Préfet et signée massivement par les près de 450 salariés de l’abattoir ;

- Une vingtaine d’articles de presse, autant de directs TV, de jour comme de nuit.

Et la suite maintenant...

Nous n’oublions pas notre objectif premier qui reste de nourrir l’ensemble de la population Réunionnaise avec des produits locaux de qualité dans une démarche responsable et respectueuse de l’environnement.

Les salariés de l’abattoir