Justice et paix : le prix Nobel de la paix 2025 au procureur Khan

La paix est le souffle vital qui anime les sociétés humaines et la première richesse qui transcende les frontières, les croyances et les cultures. Elle est l'écrin dans lequel prospèrent les rêves, les espoirs et les œuvres des générations. Mais cette richesse ne peut se maintenir sans un socle solide : la justice.

La justice, vertu cardinale de la civilisation, est la lumière qui éclaire le chemin des peuples vers l'équité, la dignité et l'harmonie. Elle donne un sens aux lois, un poids à la solidarité, et une profondeur à la fraternité. Sans justice, la paix n’est qu’un mirage, un équilibre fragile prêt à se rompre.



Ainsi, la quête de paix véritable est indissociable de l’établissement d’une justice universelle, qui garantit à chaque individu sa place, ses droits et ses libertés. C’est dans cet équilibre précieux que repose la grandeur des civilisations et la pérennité de l’humanité.



Chaque guerre d'invasion inspire une génération d'activistes et de groupes qui tentent d'établir des ''États''. Ces ''États'' faute de moyen n'ont pas d'armée et imposent une logique de la terreur, qui par la suite suscite des nouvelles guerres et encore plus de crimes.

En Afghanistan entre 1979 et 1989 après l'invasion soviétique l'émergence de figures comme Oussama Ben Laden et Al-Qaïda puis des Talibans et les attentats du 11 septembre 2001.

Les conflits israélo-arabes depuis la création de l'État d'Israël et les guerres qui ont suivi ont généré un fort ressentiment dans le monde musulman avec l’émergence du FPLP puis le Hezbollah et le Hamas ont émergé.

L'invasion de l’Irak en 2003 provoque l'émergence de l'État Islamique (Daech) et les attentats de Paris sont encore présents dans nos mémoires.

L'absence d’une justice pénale internationale forte, indépendante et impartiale, sur fond de pauvreté et du chômage, constituent le terreau pour le recrutement et la mobilisation des jeunes par des groupes extrémistes et l'émergence du terrorisme comme moyen de se faire entendre pour ces peuples. Des populations perçoivent une flagrante disparité entre les principes proclamés (justice, droits de l'homme, égalité) et les actions concrètes de certains dirigeants, créant un sentiment d'humiliation et de frustration. Cette perception est souvent amplifiée par des interventions militaires, des sanctions économiques ou des décisions politiques considérées comme arbitraires.

Des groupes terroristes exploitent cette frustration en se positionnant comme les défenseurs des opprimés. Ils justifient leurs actions violentes en s’appuyant sur des récits où ils dénoncent l’hypocrisie des grandes puissances et l'inaction de la communauté internationale face à des crimes commis par des dirigeants influents.

Face aux crimes commis, l'impunité de certains dirigeants pousse des individus ou des groupes à chercher leur propre justice, souvent par des moyens violents, alimentant ainsi un cycle de vengeance, où chaque acte de violence se présente comme la réponse à une injustice antérieure.

Pour limiter ce phénomène, il est crucial de renforcer l’autorité et la légitimité de la CPI et de promouvoir des mécanismes internationaux plus équitables, engageant la responsabilité des dirigeants devant la Cour Pénale internationale.





Des pressions et des menaces à l’encontre des magistrats de la CPI



Le procureur de la CPI M. Khan fait actuellement l'objet de pressions, de menaces et d'intimidations de la part des sénateurs républicains des États-Unis.

Selon Wikipédia : ''Le 24 avril 2024, Khan a reçu une lettre signée par 12 sénateurs républicains américains le menaçant, lui et d'autres juristes de l'ONU et leurs familles, de conséquences personnelles si la CPI demandait un mandat d'arrêt international pour Benjamin Netanyahu ou d'autres membres du gouvernement israélien. Les signataires de cette lettre ont déclaré qu'ils considéreraient tout mandat d'arrêt comme "une menace non seulement pour la souveraineté d'Israël, mais aussi pour la souveraineté des États-Unis". Ils ont menacé : "Ciblez Israël et nous vous ciblerons". La lettre s'est terminée par : "Vous avez été prévenu’’.



Ces pressions, menaces et intimidations, posent un grave problème à l'indépendance de la justice internationale. Promouvoir la candidature de Karim Ahmad Khan pour le Prix Nobel de la Paix 2025, en reconnaissance de son engagement indéfectible à promouvoir la justice internationale et à lutter contre l’impunité des crimes les plus graves, renforcera son autorité et sa légitimité, garantira son intégrité (indépendance-impartialité) et soutiendra son action.

Depuis sa prise de fonction en 2021, Karim Khan a démontré un leadership exemplaire dans l'application du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Sous sa direction, la CPI a intensifié ses efforts pour poursuivre les responsables de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocides, œuvrant ainsi pour une paix durable dans les régions les plus touchées par les conflits.

M. Khan a également insufflé une nouvelle dynamique dans la collaboration avec les États membres, les organisations internationales et la société civile, renforçant la légitimité et l’efficacité de la CPI. Son approche centrée sur les victimes, mettant en lumière leur courage et leurs voix, témoigne de sa profonde humanité et de son engagement en faveur de la justice réparatrice.

En honorant Karim Khan, dont les actions incarnent les valeurs fondamentales du Prix Nobel de la Paix, réconciliation, dignité humaine et solidarité internationale, la communauté internationale soulignerait l'importance de la lutte contre l'impunité pour construire un avenir où la paix s’enracine dans la justice et la responsabilité.



Pour des raisons civilisationnelles, le soutien à Karim Khan et à la CPI est essentiel pour préserver la justice pénale internationale face à des intérêts politiques et nécessite une mobilisation collective – des États, des citoyens et des institutions – pour contrer les pressions et réaffirmer l’importance de la lutte contre l’impunité.



