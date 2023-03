Korbey d’Or : la solution Réunionnaise s’impose à tous.

Le défi du vieillissement de la population réunionnaise appelle actions et responsabilités. Nos gramounes ne doivent pas être un enjeu financier et au centre de basses manœuvres de boutiquier. Nos gramounes ne sont pas des marchandises.

Nous leur devons respect et reconnaissance. Le meilleur accompagnement digne possible doit être au centre de nos préoccupations.

C’est pourquoi, dans le dossier de la reprise de Korbey d’Or, j’appelle à privilégier LA solution Réunionnaise. Halte aux réseaux.

Les repreneurs locaux qui ont déjà démontré leurs compétences, leur sérieux et fiabilité connaissent les réalités du terrain : sociales et culturelles. Ils sont les mieux placés pour s’occuper de nos personnes âgées. D’autant que leurs offres financières sont très solides.

Au nom de quoi on écarterait ces repreneurs locaux au profit de sociétés extérieures ? Y’ a-t-il d’autres intérêts que ceux qui doivent primer, à savoir les intérêts des personnes âgées ?

Il y va de la responsabilité de celles et ceux qui vont prendre la décision demain de privilégier LA solution Réunionnaise qui préserve les emplois de plus de 650 personnes et continuera d’offrir les meilleures conditions d’accompagnement de nos gramounes.

Je serai extrêmement attentif à la décision qui sera être prise demain 31 mars.

Jean Hugues RATENON