L’amputation du pied diabétique : des essais cliniques, un choix logique

Lors des Questions au Gouvernement de ce jour, j’ai interrogé la Ministre de la Santé et de l’Accès aux Soins, Madame Geneviève Darrieussecq, sur la prise en charge des patients atteints de diabète de type 2 qui se verraient touchés par une amputation du pied diabétique (Photo : sly/www.imazpress.com)

À La Réunion, ce sont plus de 25 personnes par mois qui subissent cette opération, soit une amputation par jour pour un total d’environ 360 amputations par an.

Nous avons une prévalence deux fois plus élevée que nos compatriotes hexagonaux : 13% à La Réunion, 12% en Guadeloupe, 11,5% à la Martinique, 10% en Nouvelle-Calédonie ou encore 8 à 10% en Guyane ! Pourtant, un traitement existe : il s’agit de l’Heberprot-P qui existe depuis 2016 et qui a été testé dans plus de 25 pays avec des taux de réussite plus qu’encourageant !

Ma question du jour adressée à la Ministre de la Santé a pour but de faire en sorte que ce traitement soit disponible en France et, a fortiori, en Outre-mer grâce à des essais cliniques qui pourraient réduire de manière considérable les amputations.

Madame la Ministre s’est dite prête à travailler ensemble pour lutter contre le diabète et en discuter lors d’un prochain rendez-vous, nous continuerons donc la discussion pour que la demande d’autorisation de mise sur le marché soit faite par les laboratoires.